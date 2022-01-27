27 Ocak 2022 Perşembe 23:26 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 23:26

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 17. bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener ve Yetkin Dikinciler'in yer aldığı Barbaroslar, 17.bölümde; Pietro, Oruç ve leventlerine saldırarak hepsini kılıçtan geçirip cesetleri yakmıştı. Yanan cesetler arasında Baba Oruç'u bulamayan ve derin bir acıyla sarsılan İlyas şimdi ne yapacak? Oruç'u ölü yahut diri bulabilecekler mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölümü tek parça halinde izlemek isteyenler için Barbaroslar 17. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi Barbaroslar, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. Barbaroslar dizisinin 17. bölümünü full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her Perşembe TRT 1'de.

BARBAROSLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TRT 1 ekranlarının dev projesi Barbaroslar'ın 17. bölümü yayınlandı.

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölümü ile izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17. bölümde Midilli kuşatmasının kaldırılması için mücadele eden Oruç Reis, Konrad'a Pietro'yu getirmesi karşılığında Leonardo Barbarigo'yu serbest bırakacağını söylemişti.

Fakat yakalanmaktan son anda kurtulan Pietro, Oruç ve leventlerine saldırarak hepsini kılıçtan geçirmişti.

Yakılan cesetler arasında Baba Oruç'u bulamayan ve derin bir acıyla sarsılan İlyas şimdi ne yapacaktır? Oruç'u ölü yahut diri bulmayı başarabilecekler midir? Oruç'un yokluğunda düşmanları ailesine nasıl zararlar verecektir?

Hızır ile Piri Reis, Karabay'ın Hristiyan birliği temsilcileriyle toplandığı gemiyi basarak Karabay'a konaktaki kuşatmayı kaldırmasını, aksi halde temsilcileri öldüreceklerini söylemişlerdi.

İskenderiye'de işlenecek bu cinayetle başının büyük belaya gireceğini bilen Karabay şimdi ne yapacak? Oruç ile yollarını ayıran Isabel, onun ölüm haberini aldığında ne yapacaktır?

Oruç'a saldıranın Şahbaz olduğunu öğrenecek midir? Şahbaz düşmanı Oruç'un yokluğundan nasıl faydalanacaktır?

Meryem'in tutsak olduğu konaktan çıktığını gören Hızır onu takip etmesi için Niko'yu görevlendirmişti. Ormanda ağabeyi Pietro'yla görüşmeyi bekleyen Meryem Niko'ya yakalanacak mıdır?

Meryem'e karşı şüpheleri artan Hızır, onun Pietro'nun kardeşi olduğunu öğrenecek midir? Pietro kardeşi Meryem'i Kalimnos'a götürebilecek midir?

Oruç Reis yani Kızıl Sakal, Pietro'nun tuzağı sonucu ağır yaralandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrıldığı yönünde tahminler öne sürüldü. Peki Barbaroslar Oruç Reis öldü mü?

TARİHTE ORUÇ REİS NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Cezayir'in doğusunda, İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı müdaafa eden Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra aldığı mızrak yarası sonucu hayatını kaybetti.

Oruç Reis'in 1518'de tahmini olarak 48 yaşında vefat ettiği biliniyor.