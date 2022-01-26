Kuruluş Osman 79. son bölüm izle! Kuruluş Osman 79.bölüm izle full hd tek parça!

26 Ocak 2022 Çarşamba 20:27 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:27

Kuruluş Osman 79. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Oba hatunlarının Dündar Bey'e karşı verdiği mücadele damga vurdu. Kuruluş Osman 79. bölümde Osman Bey, Moğollar'a esir düşer. Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Dündar Bey, Hatunları obadan sürer. Obadan ayrılan hatunlar saldırıya uğrar ve Selcan Ana yaralanır. Selcen Ana ölecek mi? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 79.bölüm izle full hd tek parça!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 79. bölümde Osman Bey Moğolların eline düşer.

KURULUŞ OSMAN 79.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 79. bölümüne Osman beyin "Biz bir ölür bin diriliriz! Sizin sonunuz daha fenadır!" sözü damga vurdu.

Kuruluş Osman son bölümde Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır?

Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

Kuruluş Osman 79. bölümde Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır.

Dündar Bey, Osman Bey'in hatunlarını obadan sürgün eder.

Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer.

Malhun Hatun ise Dündar Bey'in alplerine meydan okur. Hatunların sürgün edilmesiyle birlikte yolda saldırıya uğrarlar.

Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır. Selcen Ana ölecek mi?

Moğolların dönmesiyle birlikte Geyhatu'nun eline düşen Osman Bey, nasıl kurtulacak?

Kuruluş Osman dizisinin başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.