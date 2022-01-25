25 Ocak 2022 Salı 20:39 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 20:39

Destan 8. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut yer alıyor. Destan 8. bölüme Balamir Yabgu'nun saraya baskın yapması damga vurdu. Batuga ve Akkız, tahtı geri alabilecek mi? Destan'ın ekrana gelen son bölümünde Kırçiçek, Batuga'nın konuştuğunu öğrenir. Kırçiçek, bu bilgiyi nasıl kullanacak? Destan 8. bölüm izle full hd tek parça!

DESTAN 8. BÖLÜM FULL İZLE!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Destan dizisi 8. bölümüyle Atv'de izleyici karşısına geçti.

Destan 8. bölümde Tutkun'un zehirlenmesi birçok olayı beraberinde getirir. Tutkun ölecek mi?

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar.

Destan'ın 8. bölümünde Akkız'ın Alpagu Han'a söylediği "Pençe denen çapulcu Kırçiçekti. Orduyu da Balamir Yabgu kurdu" itirafı, son bölüme damga vurdu.

Destan dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kırçiçek, Batuga'nın konuştuğunu öğrenir. Kırçiçek, Batuga'nın konuştuğunu kime söyleyecek?

Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir.

Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır.

Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır.

Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!

Çin orduları saraya gelir.