26 Ocak 2022 Çarşamba 10:37 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:37

25 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Recep İvedik 2, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Survivor All Star, Thor: Ragnarok ve Masumlar Apartmanı ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 25 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 25 Ocak reyting sıralaması

25 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Ocak 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.

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