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Evlilik Hakkında Her Şey 16. son Bölüm full izle! Evlilik Hakkında Her Şey 16.bölüm izle!

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 16. Bölümüyle izleyiciyi derinden etkiledi. Aile içi çatışmaların konun alındığı Evlilik Hakkında Her Şey 16. bölümde Sergen, Yıldırım ve Azra'dan hesap sormaya kararlıdır. Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Sergen ve Azra birbirlerine girer. Peki Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler yaşandı? Evlilik Hakkında Her Şey 16. bölüm full izle!

25 Ocak 2022 Salı 23:45 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 23:45
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Evlilik Hakkında Her Şey 16. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey 16. bölümde Hızır'ın Ece'yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra'nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra'nın müdahalesi nasıl bir sonuç doğuracak? Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey 16. son bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 16. BÖLÜM İZLE

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey, 16. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir.

Bora'nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri sarsar.

Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

Evlilik Hakkında Her Şey 16. bölümde Hızır'ın Ece'yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur.

Azra'nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra'nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır.

Hızır ve Ece'nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır...

Sergen, Yıldırım ve Azra'dan hesap sormaya kararlıdır.

Diğer yandan Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.

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