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Dizi

Yasak Elma 128. son bölüm full izle FOX Tv! Yasak Elma 128. bölüm izle!

Yasak Elma 128. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma'nın son bölümde Yasak Elma'nın son bölümünde Kumru ve Çağatay, evlilik için hazırlıklara başlamışardı. Yasak Elma 128. bölümde ise Kumru, Yıldız'a düğün davetiyesini veriyor. Yıldız'ın buna karşılık yapacağı hamle ise herkesi şoke edecek. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 128.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 128. bölüm full izle FOX Tv!

24 Ocak 2022 Pazartesi 20:26 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:26
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Yasak Elma 128. son bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 128. bölümde Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan'ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız'ın Çağatay ile evlenen Kumru'ya kötü bir sürprizi vardır. Yasak Elma 128. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 128.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 128. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

Yasak Elma 128. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Yasak Elma'nın yeni bölümünde birbirinden önemli gelişmeler yaşandı.

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen son bölümünde Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan'ı etkilemek için bir plan yapar.

Yıldız ise Doğan'la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir...

Kumru'nun Çağatay'la evlenecek olması Yıldız'ı çıldırtır. Kumru, Yıldız'a davetiye vermek için evine gelir.

Düğün günü geldiğinde Kumru gelinliğiyle babasının yanına gelip Yıldız'ı görünce şaşırır. Yıldız, evlilik cüzdanını göstererek Doğan ile evlendiğini açıklar.

Kumru bu haberi duyunca şoke olur.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın oyununu öğrendikten sonra sarsılır.

Kumru ve Çağatay'ın oynadığı oyun bir tek Yıldız'ın değil Ömer'in de canını yakmıştır.

Yıldız yaşadığı şoku ve ihaneti kabul etmekte zorlanırken, Ömer'den haber alınamaz.

Ender'in uyarısıyla yeniden ayağa kalkan Yıldız, Çağatay'a Kumru ile olan birlikteliğinin sonunu getireceğini söyler. Nitekim de öyle olur.

Kumru ve Çağatay'ın karşısına geçen Ömer, ikisine silah çeker.

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