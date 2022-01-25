24 Ocak 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş reyting sıralaması

25 Ocak 2022 Salı 09:27 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 09:27

24 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazartesi akşamı Show Tv'de Üç Kuruş, Kanal D'de Yargı, Star'da Kocan Kadar Konuş: Diriliş, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kalp Yarası, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. . Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 24 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 24 Ocak reyting sıralaması

24 Ocak REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.