İSTANBUL 2°C / -4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2022 Salı / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 24 Ocak 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş reyting sıralaması
Medya

24 Ocak 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş reyting sıralaması

24 Ocak reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı televizyonlarda Üç Kuruş, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor All Star, Yasak Elma, Kalp Yarası, Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Alparslan: Büyük Selçuklu ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 24 Ocak 2022 reyting sonuçları

25 Ocak 2022 Salı 09:27 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 09:27
ABONE OL

24 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazartesi akşamı Show Tv'de Üç Kuruş, Kanal D'de Yargı, Star'da Kocan Kadar Konuş: Diriliş, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kalp Yarası, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. . Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 24 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 24 Ocak reyting sıralaması

24 Ocak REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.