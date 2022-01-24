24 Ocak 2022 Pazartesi 13:14 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:14

Camdaki Kız 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi ve Enis Arıkan'ın rol aldığı dizinin yeni bölümünde Nalan istemeyerek de olsa Sedat'a geri dönmüştür. Camdaki Kız 28. Bölüm Fragmanında Nalan gebelik testini görünce şaşırıyor. Nalan, hamile mi? İşte Camdaki Kız 28. bölümden ilk fragmanı

CAMDAKI KIZ 28. BÖLÜM FRAGMANI | "SEDAT BABA MI OLACAK?"

Nalan, Sedat'la barışıp konağa döndüğü için kendini sorguluyor. Muzo ise Nalan'ın ayakta duramamasını önemseyerek hamile olabileceğini düşünüyor. Nalan, hamilelik testinin sonucunda anne olacağını mı öğrenecek?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Nalan, Sedat'a ve evliliğine karşı olan tüm umutlarını yitiriyor.

Nalan, Sedat ve Melisa'nın görüntülerini izleyince yıkılır. Sedat ise Nalan'ın gitmesini engellemeye çalışsa da başarılı olamaz. Rafet, Cavit'in şirkete ortak olmasını son anda reddeder. Rafet'in bu kararına öfkelenen Cavit, intikam için düğmeye basar. Feride, Sedat'ın itirafıyla Nalan'ın evliliğini bitireceğini öğrenir. Buna engel olmak isteyen Feride, Sedat'a gözdağı verir ve evliliğini bir kez daha kurtaracağını söyler. Sedat'ın Nalan'a yaşattığı bu çirkin olayı öğrenen Gülcihan ve Selen, harekete geçer.

Sedat ise yaşadıklarından ders çıkarmayıp Cana'nın evine gider. Alp'in gelmesiyle Cana ve Sedat'ın basılması ise an meselesi olmuştur. Alp, Cana'nın bir şeyler gizlediğini anlar ve olayın peşine düşer. Koroğlu Ailesi, Cavit'in hamlesiyle zor durumdayken Cana, Alp'in çocukları alıp evi terk etmesinin şokunu yaşar. Nalan, Sedat'ı affetmenin bedelini bir kez daha ağır bir şekilde yaşar.

Feride, Nalan'ın evliliğini bitirme sinyalleri vermesiyle olaya el koyuyor. Sedat'ın yalvarmasının yanı sıra Nalan'ın mutsuz olmasını istemeyen Feride, Nalan'a hayatla ilgili önemli nasihatlerde bulunuyor.

Ayrıca Nalan'a bir güzellik geldiğini söyleyerek hamile olabileceğini aklına düşürür. Nalan ise annesinin söylediklerini dinlerken kalbinin sesine de kulak verir.

Başrollerinde; Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız, 28. bölümüyle 27 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de.