24 Ocak 2022 Pazartesi 23:53 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 23:53

Üç Kuruş 11. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş'un 11. bölümünde Neriman'ın Baybars ismini duyduğunda verdiği tepki dikkat çekerken Kartal ve Efe, kafalarına çuval geçirilerek zorla götürülüyor. Kartal ve Efe'yi karşısına getiren kişi kim? Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 11. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş 11. Bölüm izle (son bölüm) Tek Parça!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor.

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

ÜÇ KURUŞ 11. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 11. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un yeni bölümünde

ÜÇ KURUŞ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş, 11. bölümüyle ekrana geldi.

Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar.

Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır.

Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla'ya döker.

Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe'nin yeni rakibi Azad'a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe'nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal'la beraber kurdukları oyunda Kartal'dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır.

Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan'a bağlayan yeni biriyle tanışırlar.

Üç Kuruş 11. Bölümde Kartal ve Efe'nin çatışmaya girdiği anlar gerilimi yükseltirken, Efe'nin müdürüne silahlara takip cihazı koyduğunu söylemesi dikkat çekti.

Efe'nin konuşması üzerine kapının önünde bekleyen Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrenecek mi?