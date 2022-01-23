23 Ocak 2022 Pazar 21:03 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 21:03

Yargı, 17. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 17. bölümde Neva cinayet şüphelileri arasına girerken Ceylin, Ilgaz'ın savcılıktan istifa ettiğini öğreniyor. Ceylin, Ilgaz'a nasıl bir tepki verecek? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 17. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı 17. bölüm full izleme linki haberimizde.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 17. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde Ceylin'in serbest bırakılması damga vurmuştu. Yargı'nın yeni bölümü izleyici ile buluştu...

YARGI 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 17. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok konuşulan dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geldi.

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın 17. bölümünün konusu ise şöyle;

Birbirlerine kavuşan Ilgaz ve Ceylin'in, Ceylin'in hafızasını yerine getirmek için hastaneden cinayet mahalline yaptıkları yolculuk işe yaradı ve Ceylin, Engin'i öldüren kişinin bir kadın olduğunu günler sonra anımsadı.

Bu durum, hikayedeki kadınları tek tek cinayet şüphelisi haline getirerek nefeslerin bir kez daha tutulmasına sebep oldu.

CEYLİN HATIRLAMAYA BAŞLADIKÇA ORTALIK KARIŞIYOR!

Ilgaz'ın yönlendirmeleriyle, Engin'in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır.

Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin'in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

Oğlunun dosyasını gittikçe karıştıran ve Ceylin lehine olan deliller, Yekta'nın iyice saldırganlaşmasına sebep olur.

Evlatlarını kaybeden Gül ve Laçin'in her şeye rağmen birbirlerine sarılarak ağladıkları anlar izleyenler için duygusal dakikalara sebep olurken Yekta'nın cinayet günüyle ilgili Laçin'in yalanını yakalaması ortalığı karıştırdı.

ÇINAR'DAN TEHLİKELİ ADIM

Diğer taraftan Seda, Merdan'ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta'ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar'la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.

Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.

CEYLİN, ILGAZ'IN İSTİFA ETTİĞİNİ ÖĞRENİYOR!

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın yeni bölümünden izleyici ile buluşan tanıtımda Neva cinayet şüphelileri arasına girerken Ceylin, Ilgaz'ın istifa ettiğini öğrenir. Bu duruma çok sinirlenen Ceylin, Ilgaz'a tepki gösterir.

Ilgaz, Ceylin'e savcılığı bıraktığını itiraf ederken Ilgaz'ın kendisi için böyle bir fedakârlık yaptığını duymasıyla Ceylin isyan ediyor. Cinayet mahallinde bulunan eldiven ise dava sürecini etkileyecek yeni gelişmelerin habercisi oluyor.

ENGIN'IN CINAYETINDEKI ŞÜPHELILER ARTIYOR!

Yargı, şaşırtan gelişmeleriyle yine izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Bölümde Ceylin'in, Engin'in öldürüldüğü geceye dair hatırladıklarıyla heyecan doruğa ulaştı.

Ceylin'in Engin'in katilinin bir kadın olduğunu hatırlamasıyla hikayedeki tüm kadınlar şüpheli konumuna düştü.

ENGİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Engin'in öldürüldüğü geceyi hatırlamaya başlayan Ceylin'in içi biraz olsun rahatlamaya başlamıştır.

Ilgaz'ın desteğini de iliklerine kadar hisseden Ceylin güç toplar. Ancak Engin'i öldüren kişinin kim olduğu hala gizemini korumaktadır.

ENGİN'İ NEVA MI ÖLDÜRDÜ?

Seda'nın, Engin'i cezaevinden götüren ambulansta Neva'nın da olduğunu öğrenmesi ortalığı karıştırırken Pars'ın cinayet saati nerede olduğuna dair kardeşine yönelttiği soru karşısında Neva'nın kaçamak cevabı kafaları karıştırıyor.

NEVA VE LAÇIN SORGULANIYOR!

Ceylin hatırladıklarını en önemlisi de o kişinin bir kadın olduğunu Pars'a anlatır. Pars ise tüm tarafsızlığıyla soruşturmayı derinleştirir. Neva ve Laçin Pars tarafından sorgulanır.

Engin'in katili kim? Ceylin ve Ilgaz arasında neler olacak?

CEYLİN VE ILGAZ, AŞK DOLU ANLAR YAŞIYOR!

Yargı'nın yeni bölümü izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Romantik anların yaşandığı sahnede Ilgaz ile Ceylin'in yakınlaşması, aralarındaki bağın daha da kuvvetlendiğini gözler önüne serdi.

Ceylin için savcılık mesleğini bırakan ve onu savunmak için avukatlık ruhsatı almaya çalışan Ilgaz, büyük çabalarının ardından Ceylin'i cezaevinden çıkartacak delilleri ortaya döktü. Neva'nın Ceylin'i cezaevinden çıkartacak delilleri yeterli görmesi ve bu süreçteki katkısı ise herkese büyük bir şok yaşattı.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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