Üç kız kardeş nerede çekildi? Üç kız kardeş dizisi oyuncuları ve konusu

24 Ocak 2022 Pazartesi 11:29 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:29

Üç kız kardeş dizisi ekran yolculuğuna başlıyor. İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Diziden ilk görüntülerin ekrana gelmesiylle, Üç kız kardeş dizisinin nerede çekildiği, Üç kız kardeş dizisi oyuncuları ve konusu merak edildi. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor. Peki Üç kız kardeş nerede çekildi? İşte Üç kız kardeş dizisi oyuncuları ve konusu

İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, iddialı diziden görüntüler yayınlandı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ FRAGMANI

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üç kız kardeş dizisi Kanal D'de başlıyor. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor. Peki Üç kız kardeş dizisi ne zaman, nerede çekildi? İşte dizinin oyuncuları, konusu ve diğer detaylar...

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin çekimleri ise Ayvalık'ta yapılıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak. Üç kız kardeş dizisinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor.

Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna yakın zamanda başlamaya hazırlanan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.

Bir zamanlar, bir ülkenin en güzel denizine bakan bir evde üç kız kardeş yaşardı. İsimleri Türkân, Dönüş ve Derya idi. Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım'la birlikte geceleri kucak kucağa oturur, gelecekte onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlardı.

Türkân, Dönüş ve Derya'nın, Ayvalık'ın çam kokulu sokaklarında geçen masal gibi çocukluğu, onları yetişkin dünyasının acımasızlığına hazırlamamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü kadar kolay olmadığını, bazen en büyük, en akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu.

Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var mıydı dünyada?

Ayvalık'ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Kız Kardeş Fragmanında dizinin yayın tarihi hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Ekran yolculuğuna Şubat ayında başlayacak olan ve çekimleri devam eden dizinin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor.

Kanal D'nin yeni dizisi "Üç Kız Kardeş" yakında Kanal D'de!