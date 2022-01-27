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Medya

26 Ocak 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar, Survivor reyting sıralaması

26 Ocak reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı televizyonlarda Kibar Feyzo, Yarından Sonra, Survivor All Star, Kanunsuz Topraklar, Kuruluş Osman, Fındık İşi ve 112 Acil Çağrı programı ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 26 Ocak 2022 reyting sonuçları

27 Ocak 2022 Perşembe 09:44 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:44
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26 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Kibar Feyzo, Kanal D'de Yarından Sonra, Star'da Fındık İşi, FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de 112 Acil Çağrı programı izleyici karşısına çıktı. . Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 26 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 26 Ocak reyting sıralaması

26 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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