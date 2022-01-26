26 Ocak 2022 Çarşamba 20:41 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:41

Kanunsuz Topraklar 14. bölüm izleyiciyi ekran başına kilitledi. FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar 14. bölümde Teğmen Sezai Şehit olmuştur. Davut her ne pahasına olursa olsun katilleri bulacak ve kardeşi yerine koyduğu Sezai'nin intikamını alacaktır. Peki Kanunsuz Topraklar 14. Bölümde başka neler yaşanacak? FOX Tv'de ekrana gelen dizide, madenci Davut ile maden sahibinin kızı Gülfem arasında yaşanan imkansız aşk ele alınıyor. Kanunsuz Topraklar 14. Bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 14. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alıyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazıyor.

Başrollerinde; Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar Her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

KANUNSUZ TOPRAKLAR 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanunsuz Topraklar'ın 14. bölümde Teğmen Sezai'nin canına kıymışlardır... Zonguldak ayağa kalkmıştır... Şehitlerini son yolculuğuna uğurlamak için seferber olurlar.

Teğmen Sezai'ye kahraman bir vatan evladına yakışacak biçimde, büyük bir cenaze töreni düzenlenir...

Davut her ne pahasına olursa olsun katilleri bulacak ve kardeşi yerine koyduğu Sezai'nin intikamını alacaktır.

Bu sırada düşman da boş durmayacaktır elbette... Bunun farkında olan Davut, Gülfem'e de bir zarar gelmesinden çok korkmaktadır. Önce onu kendinden uzaklaştırmaya çalışsa da sonra onu korumak için kollarının altına alacaktır.

Bu sırada Bahar'a Fransa'dan beklenmedik bir misafir gelir. Celal ve Fikriye evlenmeye karar vermişlerdir ama tüm bu karmaşanın içinde onlar da ne yapacaklarını bilemez bir halde kalakalmıştır.

Asude'nin paraları alıp kaçması üzerine sudan çıkmış balığa dönen Yavuz ise fellik fellik konağa dönmenin yollarını aramaktadır.

Attığı her adımda sadece kendi çıkarlarını düşünen Ali Gelik'in ise kafasında binlerce tilki kuyrukları birbirine değmeden dolanmaktadır. Gülfem'e yakınlaşmak için kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapıyordur.

Ve bir gece ansızın Paşazade Konağının kapısı çalınır... Hiç beklenmedik biri, hiç beklenmedik bir anda Gülfem'in karşısına çıkar...