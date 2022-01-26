26 Ocak 2022 Çarşamba 13:07 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:07

Sadakatsiz 47 bölüm fragmanı ve yeni bölümün bu hafta ekrana gelme durumu Kanal D'nin 26 Ocak 2022 tarihli yayın akışı ardından merak konusu oldu. Kadrosuna Berkay Ateş'i dahil eden dizinin son bölümünde Aras'ın Volkan'a saldırmasına tanık olan Asya, gördüğü tavır karşısında büyük bir şok yaşamıştı. Peki Sadakatsiz bu hafta var mı? Sadakatsiz 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölüm hakkında merak edilenler...

SADAKATSİZ BU HAFTA VAR MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. 2 haftalık yılbaşı tatilinin ardından geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde koronavirüs vakası ortaya çıktı. Dizinin başrol oyuncularından Cansu Dere (Asya) ve Berkay Ateş'in (Aras) koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, Sadakatsiz'in yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz 47. bölümü ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz'in başrolleri Asya ve Aras karakterlerini canlandıran Cansu Dere ve Berkay ateş'in koronavirüse yakalanması sonucu dizinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında Sadakatsiz'in yayın saatinde "Yarından Sonra" adlı yabancı sinema yer alıyor.

Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere" denildi.

SADAKATSİZ 47 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Koronavirüse yakalanan Cansu Dere'nin testinin pazar günü negatife döndüğü ortaya çıktı. Karantina süresinde çekimler yapılamadığı için Sadakatsiz 47 bölüm fragmanı da henüz yayımlanmadı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in son bölümünde Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras'ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkardı. Volkan'ın Asya'nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini araladı.

Aras, yangından kurtulan kişinin annesi olduğunu öğreniyor. Bu işin peşine düşen Aras, annesinin hayatta olup olmadığını da araştırmaya başlıyor. Bunu anlayan Haluk ise elini çabuk tutuyor ve Aras'ın annesini saklamaya çalışıyor. Peki Aras, annesini bulabilecek mi?

Sadakatsiz, 47. bölümüyle 02.02.2022 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

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