30 Ocak 2022 Pazar 12:53 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 12:53

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle heyecan dolu sahnelerle izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölüm fragmanında Oruç Reis ortaya çıkıyor. Karabay ise Oruç'u ele geçirmek için ailesini esir alıyor. Peki Barbaroslar'ın 18. bölümünde neler yaşanacak? İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 18. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 18. BÖLÜM FRAGMANI

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de TRT 1'de...

BARBAROSLAR 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 18. bölüm fragmanında Pietro'nun yeniden Maria olmasını istediği kardeşi Meryem, "Onlar değil! Asıl düşman sizsiniz..." diyerek Hızır Reis'i bıçaklar.

Oruç'un yokluğunda düşmanları ailesine zarar vermeye başlar.

Karabay, Oruç Reis'in annesi ve kardeşlerini esir alır. Oruç Reis'i yakalamak için ailesini esir alan Karabay, onu öldürecek mi? Oruç Reis, ailesini nasıl kurtaracak?

BARBAROSLAR AKDENİZİN KILICI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Midilli kuşatmasının kaldırılması için mücadele eden Oruç Reis, Konrad'a Pietro'yu getirmesi karşılığında Leonardo Barbarigo'yu serbest bırakacağını söylemişti. Fakat yakalanmaktan son anda kurtulan Pietro, Oruç ve leventlerine saldırarak hepsini kılıçtan geçirmişti.

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Hızır ile Piri Reis, Karabay'ın Hristiyan birliği temsilcileriyle toplandığı gemiyi basarak Karabay'a konaktaki kuşatmayı kaldırmasını, aksi halde temsilcileri öldüreceklerini söylemişlerdi. İskenderiye'de işlenecek bu cinayetle başının büyük belaya gireceğini bilen Karabay şimdi ne yapacaktır?

Oruç ile yollarını ayıran Isabel, onun ölüm haberini aldığında ne yapacaktır? Oruç'a saldıranın Şahbaz olduğunu öğrenecek midir? Şahbaz düşmanı Oruç'un yokluğundan nasıl faydalanacaktır?

Meryem'in tutsak olduğu konaktan çıktığını gören Hızır onu takip etmesi için Niko'yu görevlendirmişti. Ormanda ağabeyi Pietro'yla görüşmeyi bekleyen Meryem Niko'ya yakalanacak mıdır? Meryem'e karşı şüpheleri artan Hızır, onun Pietro'nun kardeşi olduğunu öğrenecek midir? Pietro kardeşi Meryem'i Kalimnos'a götürebilecek midir?

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