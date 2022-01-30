30 Ocak 2022 Pazar 20:37 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 20:37

Yargı, 18. bölümü ile izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı'nın 18. bölümde Engin'in öldürüldüğü yerde bulunan eldiven incelemesi sonuçlanır. Çıkan rapor karşısında herkes şoke olur. Eldiven, kime ait? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 18. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı 18. bölüm full izleme linki haberimizde.

YARGI 18. BÖLÜM İZLE!

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 8. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

YARGI 18. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Engin cinayetindeki sır perdesi aralanıyor...Cinayet mahallinde bulunan eldiven kime ait?

YARGI 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 18. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok konuşulan dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geldi.

Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde Engin'i vuran kişiye ait eldiven davanın seyrini değiştirmişti.

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Yargı 18. Bölümde sevdiği kadınla birlikte yürümeye başlayan Ilgaz için, önünde mesleki olarak daha önce hiç tecrübe etmediği yeni bir yol açılmıştır. Bu yolda Ceylin'in varlığı ve ona uzattığı el huzur ve güven verse de hiçbir şey kürsünün arkasından gördüğü gibi değildir.

ILGAZ VE CEYLIN'I KÖTÜ BIR SÜRPRIZ BEKLIYOR!

Artık mesleki olarak birlikte yol yürüyen Ilgaz ve Ceylin'i sürpriz bir yeni dava beklemektedir.

Yılların ipten adam alır cevval avukatı Ceylin ile dosdoğru, yalan nedir bilmez eski savcı, yeni avukat Ilgaz'ı birbirlerini yeniden tanıyacakları günler beklemektedir.

CEYLİN VE ILGAZ'IN EVLİLİĞİ AİLE İÇİNDE KARMAŞAYA NEDEN OLUYOR!

Ceylin ve Ilgaz arasındaki ilişki artık iyiden iyiye oturmaya başlamıştır. Birlikte yaşamaya başlayan Ilgaz ve Ceylin'in durumu başta Gül ve Metin olmak üzere insanların dikkatini çeker.

Her şeyin usulüne göre yapılmasını isteyen Gül, Metin ile konuşunca Ilgaz da babasının tepkisiyle karşılaşır.

Ceylin ise Ilgaz'ın gelinlik çıkışına oldukça şaşırmıştır. Ceylin ve Ilgaz gerçekten evlenecek mi?

Oğlunun cinayetinin aydınlanması için canhıraş uğraşan Yekta, bir yandan da kontrolünü ne zaman kaybettiğini bilmediği evliliğindeki ihanetin izini sürmeye kararlıdır.

Pars'ın geldiğinden beri arasının bir türlü durulmadığı Neva ile yeni bir iletişim kurma zamanı gelmek zorundadır.

Diğer taraftan Neva duruşma sırasında kötü bir olayla karşılaşır.

Erguvan ailesi ise kendi içlerinde çözemedikleri sorunlarla uğraşırken Merdan'ın onlar için hazırladığı plandan habersizdir.

SORUŞTURMANIN SONUNDA ÇIKAN SONUÇ HERKESİ ŞAŞIRTIYOR!

Yargı 18. Bölümde Soruşturmanın sonunda çıkan bir delil ise başta Pars olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

Göksu'nun DNA sonucunu içeren raporu Pars'a vermesiyle birlikte herkes şoke olur.

Cinayet mahallinde bulunan eldiven kime ait? Engin'i kim öldürdü?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Metin Amir ve Eren, olay yerinde Ceylin'in ifadeleri üzerine tekrar araştırma yaparlar. Eren, silahtan çıkan mermilerin açıları ile önemli bir durumu ortaya koyar. Silahta parmak izinin olmadığının nedenini de derede buldukları eldiven ile açıklarlar. Eldiven adli tıpta incelenir ve içinden çıkan kıl örneği ile katilin kadın değil, uzun saçlı bir erkek olduğu belirlenir.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan, Duygu Serin ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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