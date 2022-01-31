30 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

31 Ocak 2022 Pazartesi 09:11 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:11

30 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Kanal D'de Yargı, Star'da Hedefim Sensin, FOX Tv'de El Kızı (final bölümü), Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Yalnız Kurt, TRT1'de Teşkilat dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 30 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 30 Ocak reyting sıralaması

30 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Survivor All Star yer aldı.

Yargı 18. Bölüm izle tek parça!

Elkızı final bölümü izle son bölüm tek parça!