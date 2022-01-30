30 Ocak 2022 Pazar 20:00 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 20:00

Elkızı 13. Bölümüyle final yaparak izleyenlerine veda etti. FOX Tv'de yayınlanan dizi, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor. Elkızı final bölümde Harun kendisini tehdit edenin aslında annesi olduğunu öğrenir. Nermin'in oyunları da ortaya çıkar ve oğlu ile kendi özgürlüğü arasında bir seçim yapması gerekir. Elkızı 13. son bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. El Kızı final bölümü izle tek parça.

ELKIZI 13. BÖLÜM FULL İZLE!

Elkızı, küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini izleyiciye aktarıyor.

ELKIZI FİNAL BÖLÜMÜ İZLE YOUTUBE TEK PARÇA!

Hiçbir sır sonsuza dek saklı kalmaz...

ELKIZI 13. BÖLÜM ÖZETİ (FİNAL)

Artık tüm kartlar açılır...

Seher annesinin kim olduğunu Cavidan'dan öğrenir ve babaannesinin kurduğu kötücül tuzağa alet olur.

Harun kendisini tehdit edenin aslında annesi olduğunu öğrenir.

Nermin'in oyunları ortaya çıkar ve oğlu ile kendi özgürlüğü arasında bir seçim yapması gerekir.

Hikâyenin kahramanları Ali ve Ezo'yu ise en büyük sınav bekliyordur.

Her şeye rağmen aşkları mı kazanacaktır, yoksa ikisi de bir daha hiç karşılaşmamak üzere kendi yollarına mı gidecektir?

EL KIZI NEDEN FİNAL YAPTI?

El Kızı dizisi 30 Ocak 2022 Pazar akşamı final bölümüyle ekrana geldi.

Çekimleri Muğla'da düzenlenen "Elkızı" dizisi, reytinglerde beklentileri karşılayamamasının ardından final yapma kararı aldı. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Feride Kaytan'ın yaptığı "Elkızı" dizisinin kadrosunda Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimler yer aldı.