30 Ocak 2022 Pazar 09:58 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 09:58

Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Sınav'ın kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisinin 2. bölüm fragmanında Altay, anne ve babasını öldürenlerden intikam almaya başlayacaktır. Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki dizide Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan darbeler, ihanetler, cinayetler, anarşi ve terör olayları anlatılacak. Peki Yalnız Kurt 2. bölümde neler yaşanacak? İşte Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı ve ilk bölümde yaşananlar...

YALNIZ KURT 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökhan Oktay Göztepe, Almina Günaydın'ın yer aldığı Yalnız Kurt her Cuma atv'de.

YALNIZ KURT İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.

Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

Yalnız Kurt, 2. bölümüyle 4 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de!

Yalnız Kurt 1. bölüm izle full hd tek parça!