Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt dizisi oyuncuları ve hikayesi

28 Ocak 2022 Cuma 16:24 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 16:24

Yalnız Kurt dizisinin konusu, ilk bölümün ekrana gelecek olmasıya birlikte araştırılmaya başlandı. Diziyi takip etmek isteyen vatandaşlar "Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt dizisi oyuncuları kimlerdir?" gibi sorulara cevap arıyor. Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki "Yalnız Kurt" dizisi ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma akşamı Atv'de ekrana geliyor. İşte Yalnız Kurt dizisi hakkında detaylı bilgiler

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Yalnız Kurt, konusuyla dikkat çekiyor.

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekranlara iddialı bir giriş yapan "Yalnız Kurt" dizisinde Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

Aksiyon dolu dizinin oyuncu kadrosunda ise Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Tanıtımlarda yer alan aksiyon ve dövüş sahneleri diziyle ilgili önemli ipuçları verirken kullanılan sözler de şimdiden akıllara kazındı.

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların iddialı dizisi Yalnız Kurt 28 Ocak Cuma akşamı atv'de başlıyor. Büyük bir merakla beklenen dizinin yayın tarihinin belli olmasıyla birlikte heyecan arttı. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt, her Cuma atv ekranlarına gelecek.

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Cihan Ünal - Kumandan

Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan... Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

Hasan Denizyaran - Altay

Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

Damla Colbay - Esra

Benim adım Esra Türkmen... Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden... Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

Kürşat Alnıaçık - Viking

Asıl adım Tekin Giritli... İstihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş, bir Yetim Kurt'um... Beni yetiştirenler, hocalarım, beraber yetiştiğim arkadaşlarım, hanemin Yetim Kurtları, hepsi birer birer gitti. Kimi kirli kumpaslarla yok edildi, kimi hapiste çürütüldü. Kozmik odada adı çıkan onlarca vatansever arkadaşım sokak ortasında kurşunlandı. Kimse benden, düşmanıma acımamı beklemesin; pençesini etlerine geçirmek isteyen bir şahinim ben; acımam...

Murat Han - Doğan

Ben Doğan Sakınmaz... Sokaklardan gelip mafyanın başına oturdum. Bana verilmedi; ben aldım. Ama yetmez. Henüz yedi numarayım; hala benden yukarıda olanlar var. En tepeye çıkmadan, bir numara olmadan da yetmeyecek. Bu yolda feda etmem gereken ne varsa ederim. Esra'm hariç...

Polat Bilgin - Nizam

Adın Nizamettin Köz. Fakir bir ailenin çocuğuyum. Babam okuyabilmem için beni bir cemaatin yurduna yerleştirdi. Karnım doydu, sevildim, takdir edildim. Artık onlarındım. "Okuyacaksın" dediler, okudum. "İstihbaratçı olacaksın" sen dediler; oldum. "Vur" dediler "vurdum", "dur" dediler, durdum. Sonunda örgütün, askeri operasyonlardan sorumlu altı numarası oldum.

Hilmi Özçelik - Ahmet

Babam da benim gibi polisti... Dedem de... Ben de onların yolundan gittim. Allah'ım ihsan etti, büyüklerim layık gördü, Emniyet Müdürlüğüne kadar yükseldim. "Devlet başa, kuzgun leşe derdi" dedem; bizde devlete baş kaldırmak olmaz. Hak etmediğin lokmayı yemek, hak etmediğim mevkide oturmak olmaz. Devlet bir görev vermişse, ona ihanet etmek olmaz.

Yaprak Medine - Mira

Tam adım Semiramis Myers Hanzade... Babam Amerikalı... Hanzade soyadını da annemden aldım; annem saray soyundan geliyor. Dedesi, sarayın damatlarındanmış; Padişah'a ihanetle suçlanıp sürgün edilmiş. Bir yanım Amerikalı, bir yanım Türk, ama ruhum haymatlos; hiçbir ülkeye, hiç kimseye gönül bağım yok. Sadakatim sadece ve sadece Golyat'a...

Göktan Oktay Göztepe - Akif

Babam dövüyordu; evden kaçtım. Birkaç kere bulup eve götürdüler yine kaçtım. Babamın dayağından kaçıyordum; sokakta da dayak yedim, kaçamadım. Delikanlı bir abim var; Altay abim... O olmasa hayatta da kalamazdım belki... Öl dese ölürüm.

Almina Günaydın - Ela

Annem çok sevmiş babamı... Ama babam sevememiş bizi bir türlü; annem bana hamileyken terk edip gitmiş ikimizi de... Annem Esra, dünyanın en iyi annesidir. Benim için yapamayacağı şey yok. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Hep yanlış insanlara aşık oluyor.

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