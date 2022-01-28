28 Ocak 2022 Cuma 20:00 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 20:00

Yalnız Kurt 1. Bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen yeni dizinin başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor. Dizide Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan terör olayları ve cinayetler ele alınacak. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi, her hafta Cuma günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Yalnız Kurt 1. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Yalnız Kurt ilk bölüm izle full hd tek parça!

Ekranların iddialı dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi her Cuma atv ekranlarına gelecek.

YALNIZ KURT İLK BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi, atv'de ekran yolculuğuna başladı. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor.

YALNIZ KURT 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki "Yalnız Kurt" dizisi ilk bölümüyle 28 Ocak 2022 Cuma akşamı Atv'de ekrana geldi.

Yalnız Kurt'un birinci bölümünde yer alan aksiyon ve dövüş sahneleri izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Fettah Dahhak isimli şahsın Amerikalılar hesabına ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Dahhak, Hint-İran mitolojisinde insan beyni yiyen kocaman bir yılandır. Altay Kurtoğlu, bu şeytani şahısla savaşmaya hazırdır.



atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, izleyicisiyle buluşuyor. Osman Sınav imzalı yapım, yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini çekti. Dizinin ilk bölümünde kullanılan sözler de akıllara kazındı.

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekranlara iddialı bir giriş yapan "Yalnız Kurt" dizisinde Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi projesindekine benzer şekilde gizli küresel bir terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi gözler önüne serecek.

YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT DİZİSİNDE GEÇEN DAHHAK NE DEMEK?

Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış faili meçhul cinayetlere, siyasi olaylara, terör örgütlerine ve darbelere değinen dizinin son tanıtımında Fettah Dahhak ismi ön plana çıktı.

Amerikalılar adına ajanlık yaptığı ortaya çıkan Dahhak'ın Hint-İran mitolojisindeki anlamı da dikkat çekti. Dahhak, mitolojide insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılana verilen addır.

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