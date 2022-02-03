3 Şubat 2022 Perşembe 15:30 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:30

Yargı 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pınar Deniz (Ceylin) ve Kaan Urgancıoğlu'nun (Ilgaz) yer aldığı yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımında Ilgaz, cinayet deliline dokunmadığını ispat etmeye çalışıyor. Pars ise Ilgaz'ı kayırmakla suçlanıp, bir an önce dosyayı teslim etmesi isteniyor. Peki Ilgaz tutuklanacak mı? Yargı 15. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yargı 19. bölüm fragmanı

YARGI 19. BÖLÜM FRAGMANI

Yargı 19. Bölüm Fragmanında tuzağa düşen Ilgaz zor durumda!

Yapılan DNA incelemesinde Ilgaz'ın ismi çıkmıştır. Olay yerine gitmediğini kanıtlaması gerekir. Bu durum herkeste şok etkisi yaratır. Özellikle davaya bakan Pars arada kalır. Ilgaz nasıl kurtulacak?

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yargı'nın son bölümünde Engin'in katili adli tıp çalışanı Niyazi çıktı!

Eldiven üzerindeki kılın raporunda Ilgaz'ın DNA'sına rastlanmıştır.

Niyazi, borçlandığı tefeciye parasını ödeyebilmek için Engin'i öldürmek için anlaşmıştır. Niyazi, Delilleri değiştirerek Ilgaz'ın saç telini koyar.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan, Duygu Serin ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...