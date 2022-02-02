2 Şubat 2022 Çarşamba 11:21 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:21

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 29. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sedat'ın inşaatta ölen işçi yüzünden hapse gireceğini öğrendiği anda son bulan bölümün ardından neler olacağı merak edilmişti. Camdaki Kız 29. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Nalan, Sedat'a hamile olduğunu söylüyor. Sedat baba olacağını öğrendkten sonra ne yapacak? İşte yeni bölümden 2. fragman..

CAMDAKİ KIZ 29. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 29. yeni bölümünde Adil ve Cana'yı yakalayan Nalan, babasından tepki görüyor.

Diğer yandan Feride, Nalan'ın kendisinden gebeliğini saklaması üzerine "Bu yalanını unutmayacağım" diyor. Nalan'ın hamile olduğunu öğrenen Sedat ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ 29. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 29. bölümüyle 3 Şubat Perşembe seyirci karşısına çıkacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Otel inşaatında yaşanan bir kaza, Koroğlu Holding'in içinde bulunduğu sıkıntılı durumu iyice kötüleştirir ve işleri çıkmaza sokar.

Cavit, oyuna getirilişinin intikamını alacak planlar peşindedir.

Sedat ondan saklanılan şeyler yüzünden çılgına dönmüştür. Ailesine öfkesini kusarken diğer tarafta Nalan zorluklara göğüs germek durumunda kalır.

Nalan, hamilelik testinin hüsrana uğramasıyla sonucu öğrenemeyince çareyi Feride'ye gitmekle buluyor. Nalan, annesine hamile olabileceğini söylese de beklediği tepkiyi göremez. Feride ve Nalan, sonucu öğrenmek için soluğu doktorda alır.

Nalan, Sedat'la barışıp konağa döndüğü için kendini sorguluyor. Muzo ise Nalan'ın ayakta duramamasını önemseyerek hamile olabileceğini düşünüyor.

Kendini bir süredir iyi hissetmeyen Nalan, yaşadıklarının hamilelikle ilgili olabileceği şüphesi ile harekete geçer. Nalan, hamilelik testinin sonucunda anne olacağını öğrenir.

Hayri'nin yardım eli uzattığı mahallesindeki küçük Şirin'e sürpriz bir ziyaret yapan Nalan, bir kez daha gönülleri fetheder.

Hayri, Şirin'in isteği üzerine bıyıklarından vazgeçiyor. Hayri'nin büyük değişimi gören Nalan, oldukça şaşırıyor. Şirin'e ameliyat öncesi moral vermek isteyen Hayri, küçük Şirin'i mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Hayri'nin bu değişimi Nalan'ın da hoşuna gidiyor.

Koroğlu'nun Beyoğlu'ndaki inşaatında yaşanan talihsiz olay herkesi şoke ediyor. Muzo ve Selen, Sedat'ı kurtarmak için plan yaparken, Sedat'ın durumu öğrenmesine neden oluyor. Bir işçinin ölümünden sorumlu tutulduğunu öğrenen Sedat isyan eder. Selen'in ve Muzo'nun bu durumdan haz duyduğunu düşünen Sedat, etrafındaki herkesi suçlar.

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