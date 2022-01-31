31 Ocak 2022 Pazartesi 21:01 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 21:01

Yasak Elma 129. son bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 129. bölümde Ender, Yıldız'ın Doğan'la evlenmesini sindiremeyip intikam alma peşine düşer. Ender Yıldız'dan nasıl intikam alacak? Yasak Elma 129. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 129.Bölüm İzleme linki sizlerle...

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 129. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Yasak Elma'nın yeni bölümünde birbirinden gerdin ve bir o kadar eğlenceli anlar yaşandı.

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen son bölümünde Yıldız ve Doğan'ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur.

Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir. Yıldız'ı türlü oyunlarla rezil etmeye çalışacaktır.

Bir davet için hazırlanan Ender, Yıldız'a etnik giyineceğini söyler. Buna ayak uydurmak isteyen Yıldız da etnik kıyafetleriyle davete gelir. Ama kimse onun gibi giyinmemiştir...

Doğan'ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan'ı etkilemek için bir plan yapar.

Yıldız ise Doğan'la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir...

Kumru'nun Çağatay'la evlenecek olması Yıldız'ı çıldırtır. Kumru, Yıldız'a davetiye vermek için evine gelir.

Düğün günü geldiğinde Kumru gelinliğiyle babasının yanına gelip Yıldız'ı görünce şaşırır. Yıldız, evlilik cüzdanını göstererek Doğan ile evlendiğini açıklar.

Kumru bu haberi duyunca şoke olur.