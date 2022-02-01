31 Ocak 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Alparslan Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Survivor reyting sıralaması

1 Şubat 2022 Salı 10:22 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 10:22

31 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı televizyonlarda ç Kuruş, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor All Star, Yasak Elma, Kalp Yarası, Vizontele Tuba ve Alparslan: Büyük Selçuklu izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 31 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 31 Ocak reyting sıralaması

31 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

31 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

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