31 Ocak 2022 Pazartesi 23:46 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 23:46

Alparslan Büyük Selçuklu, 11. bölümüyle ekrana geldi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu olan dizi, Selçuklu Devleti'nin 2. lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor. Alparslan Büyük Selçuklu 11. bölümde Akça'nın, Alparslan'ın eline düştüğünü duyan Kekavmenos, onu kurtarmak için bütün imkânlarını seferber ederken Dukas ve Diyojen'den bu sırrı nasıl saklayacak? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 11. bölüm full izleme Youtube bağlantısı ve son bölüm özeti. Selçuklu Alparslan son bölüm izle tek parça!

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 11. bölümüyle ekrana geldi.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 11. BÖLÜM ÖZETİ

Selçuklu Alparslan 11. bölümde Alparslan, ihaneti ortaya çıkan Göktuğ'un kellesini aldıktan sonra gelip bu oyunu Kekavmenos'la birlikte kurduğuna inandığı Akça'nın boynuna kılıcı dayayıp hesap sorar.

Akça'nın açıklamaları Alparslan'ı ikna edecek mi, yoksa Akça için artık yolun sonu mu?

Kekavmenos'un "Onu almadan asla geri dönme" diyerek Akça'yı kurtarmaya gönderdiği Alpagut Alparslan'ı ikna etmek için çok zorlu bir uğraş içine girer. İkisinin de ifşa olması tehlikesi ile yüz yüzedir.

Tuğrul Bey'in haklı bulduğu Yınal Bey Alparslan'a karşı yeni hamleler yaparken diğer cephede Alparslan'ın canını yakmak isteyen Bozan bu defa farklı bir oyun kurmaya hazırlanır.

Akça'nın, Alparslan'ın eline düştüğünü duyan Kekavmenos, Akça'yı kurtarmak için bütün imkânlarını seferber ederken Dukas ve Diyojen'den bu sırrı nasıl saklayacak?

Bozan da bu planlarının içinde mi, yoksa Kekavmenos'un başka bir planı mı var?

Obaya hain yaftasıyla zincire vurulmuş halde getirilen Akça, kendini nasıl aklayacak?