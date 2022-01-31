31 Ocak 2022 Pazartesi 20:45 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:45

Üç Kuruş 12. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş'un 12. bölümde Bahar, Adnan'ın aklını karıştırmasıyla Kartal'dan birtakım şeyler gizlemeye başlar. Leyla ise Efe'nin sırrını abisine söylemeye kararlıdır. Leyla, Efe'nin sırrını Kartal'a açıklayacak mı? Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 12. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş 12. Bölüm izle Tek Parça!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor.

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 12. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un yeni bölümünde Kartal, Bahar, Efe ve Leyla arasında gerginlik yaşanırken Azade'nin Kartal'ın evine gelmesi herkesi şaşkınlığa uğratıyor.

Aksiyon dolu dakikaların ekrana geldiği bölümde İrfan, Neriman'dan Leyla'yı getirmesini isterken Oktay'ın sert tepkisi karşısında Neriman'ın ağır sözleri iki kardeş arasında sesleri yükseltiyor.

Bora Akkaş'ın hayat verdiği karakter merak konusu olurken Baybars ile karşı karşıya geldiği anlar heyecanla izlendi.

ÜÇ KURUŞ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kartal ve Efe, İrfan'ın yönlendirmesiyle Çetin'e ulaşmayı başarırlar.

Çetin, Kartal ve Efe'nin Azade'ye karşı büyük bir zafer kazanmalarını sağlar. Ama Baybars'la kişisel bir husumeti olan Çetin'in Baybars'a giden yolda herkesten gizlediği özel bir ajandası vardır.

Bahar, Adnan'ın aklını karıştırmasıyla Kartal'dan birtakım şeyler gizlemeye başlar. Leyla ise Efe'nin sırrını abisi Kartal'a söylemeye kararlıdır.

Kitabında yenilgi yazmayan Azade'nin beklenmedik bir hamleyle Kartal ve Efe'ye teklifte bulunması her şeyi değiştirir.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzasını taşıyan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.