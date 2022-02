2 Şubat 2022 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:44

Evlilik Hakkında Her Şey 18. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Salı akşamları FOX Tv'de ekrana gelen dizinin Yapımcılığını MF Yapım üstleniyor. Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde Bora, Yıldırım'ı Azra ile tehdit ediyor. Bora, Azra ve Yıldırım ile igili ne biliyor? İşye Evlilik Hakkında Her Şey 18. Bölüm Fragmanı

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 18. BÖLÜM FRAGMANI

Evlilik Hakkında Her Şey 18. Bölüm Fragmanında Bora, Erman'ı kovduktan sonra Çolpan'ın açığını aramaya başlar. Yıldırım'ın bir sırrını kullanarakdiyerek tehdit ediyor. Yıldırım Azra ve şirkete ihanet edecek mi?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bora ve Sergen'in büroda yarattığı depremin etkileri sürerken Songül'ün ani gelişi Azra'yı zor bir davayla karşı karşıya bırakacaktır.

Serhan Gülan davasının ortaya çıkmasıyla Azra'nın Yıldırım'a olan güveni sarsılır.

Yıldırım, Azra'nın güvenini tekrar kazanabilmek için harekete geçer.

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle tek parça! Çolpan ve Sanem tarafından ihanetle suçlanan Deniz'e aileden sürpriz bir isim yardım eli uzatır.

Bugüne kadar aile hukuku davalarına bakan Arsen Cevher Hukuk Bürosu'nda Bora'nın yönetime geçmesiyle ceza davalarına da bakılmaya başlanır.

Müvekkil portföyündeki bu değişim Sanem'i heyecanlı bir maceraya sürükleyecektir.

Oğlu Eren'in babasıyla birlikte yaşamak istemesi Azra üzerinde sarsıcı bir etki yaratır.

Kendi hukuk bürosundan uzaklaşmak zorunda kalan Erman geçmişini sorgulamaya başlar. Çolpan'la geçmişlerine ait büyük bir sırrın Bora ile bağlantısı olduğundan şüphelenir.

Erman'ı bürodan uzaklaştırmayı başaran Bora için sıradaki hedef Çolpan Cevher'dir. Fakat savaş bayraklarını asan Cevher kadınlarıyla uğraşmanın zannettiği kadar kolay olmadığını Bora da anlayacaktır...