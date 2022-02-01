1 Şubat 2022 Salı 21:01 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 21:01

Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölümde Serhan Gülan davasının ortaya çıkmasıyla Azra'nın Yıldırım'a olan güveni sarsılır. Oğlu Eren'in babasıyla birlikte yaşamak istemesi de Azra'yı çok üzer. Yıldırım, Azra'nın güvenini tekrar kazanabilmek için ne yapacak? Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey, 17. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Ekranların ilgiyle izlenen dizileri arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde Bora ve Sergen'in büroda yarattığı depremin etkileri sürerken Songül'ün ani gelişi Azra'yı zor bir davayla karşı karşıya bırakacaktır.

Serhan Gülan davasının ortaya çıkmasıyla Azra'nın Yıldırım'a olan güveni sarsılır.

Yıldırım, Azra'nın güvenini tekrar kazanabilmek için harekete geçer.

Çolpan ve Sanem tarafından ihanetle suçlanan Deniz'e aileden sürpriz bir isim yardım eli uzatır.

Bugüne kadar aile hukuku davalarına bakan Arsen Cevher Hukuk Bürosu'nda Bora'nın yönetime geçmesiyle ceza davalarına da bakılmaya başlanır.

Müvekkil portföyündeki bu değişim Sanem'i heyecanlı bir maceraya sürükleyecektir.

Oğlu Eren'in babasıyla birlikte yaşamak istemesi Azra üzerinde sarsıcı bir etki yaratır.

Kendi hukuk bürosundan uzaklaşmak zorunda kalan Erman geçmişini sorgulamaya başlar. Çolpan'la geçmişlerine ait büyük bir sırrın Bora ile bağlantısı olduğundan şüphelenir.

Erman'ı bürodan uzaklaştırmayı başaran Bora için sıradaki hedef Çolpan Cevher'dir. Fakat savaş bayraklarını asan Cevher kadınlarıyla uğraşmanın zannettiği kadar kolay olmadığını Bora da anlayacaktır...

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.