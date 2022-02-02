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Medya

1 Şubat 2022 Salı reyting sonuçları: Masumlar Apartmanı, Survivor, Destan reyting sıralaması

1 Şubat 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamı Güldür Güldür Show, Recep İvedik 3, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Survivor All Star, Efsane Sürücü ve Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 1 Şubat 2022 reyting sonuçları

2 Şubat 2022 Çarşamba 10:25 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:25
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1 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Recep İvedik 3, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Survivor All Star, Efsane Sürücü ve Masumlar Apartmanı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 1 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 1 Şubat reyting sıralaması

1 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Şubat 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.

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