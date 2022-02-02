2 Şubat 2022 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 23:49

Annemizi Saklarken final bölümüyle son kez izleyicisi karşısına çıktı. Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinin final bölümünde Melek'in ona ilaçlar vermekte olduğundan habersiz olan Handan, Zerrin'in hayaletinin evin içinde dolaşmaya başladığına inanır. Zerrin Demir ölmedi mi? İşte Annemizi Saklarken 8. bölüm full izleme PuhuTv linki ve final bölümünde yaşananlar.

Ojo Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Annemizi Saklarken dizisinin başrollerinde Kutsi, Hande Doğandemir, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hatice Aslan gibi oyuncular yer alıyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zerrin Demir ölmedi mi? Gaipten mesajlar!

Basın hızla bu tür haberlerle kaynarken, Handan'ın zihni de her şeyden şüphe edebilir hale gelmektedir.

Annemizi Saklarken dizisinin final bölümünde Melek'in ona ilaçlar vermekte olduğundan habersiz olan Handan, Zerrin'in hayaletinin evin içinde dolaşmaya başladığına inanır.

Birileri bu inancı beslemektedir hiç şüphesiz. Ama kim? Dündar da bu sorunun yanıtını bulmaya çalışır.

Öte yandan Derya ve Bora arasında bazı duvarlar yıkılmakta, ikisi de birbirlerine karşı gerçek hislerine teslim olmaktadır. İşte bu teslim oluş, çevrelerinde olup biten her şeye aynı noktadan bakmaya başlamalarını sağlar.

Ve annesinin nasıl bir uçuruma doğru sürüklendiğini fark eden Derya, Bora'nın da gözlerini açacak, iki gencin arasında filizlenen duygular, gerçeklerin açığa çıktığı büyük bir yüzleşmenin de ateşi olacaktır.

Zerrin'in akıbetinin öğrenilmesi... Dündar'ın sırlarının açığa çıkması... Ve Handan'ın artık çocuklarına sahip çıkması! Bu öykünün başka türlü nihayete ermesi düşünülebilir mi?