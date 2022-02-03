2 Şubat 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Survivor reyting sonuçları

3 Şubat 2022 Perşembe 09:21 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:21

2 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Çöpçüler Kralı, Kanal D'de Sadakatsiz, Star'da Annemizi Saklarken (final), FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de 112 Acil Çağrı izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 2 Şubat reyting sıralaması

2 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

Kuruluş Osman 80.bölüm izle full hd tek parça!

Annemizi Saklarken final bölümü izle!