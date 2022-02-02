2 Şubat 2022 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 20:31

Kuruluş Osman 80. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in İnegöl'ü fethetmek için verdiği mücadele damga vurdu. Kuruluş Osman 80. bölümde Gündüz Bey obadan sürdüğü için Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcen Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Selcen Ana ölecek mi? Osman Bey, Selçuklu sarayından nasıl kurtulacak? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 80.bölüm izle full hd tek parça!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 80. bölümde Osman Bey, Moğolların elinden kurtularak Vezir Alemşah'a hesap sormaya gider. Selcen Ana ise ölüm döşeğindedir. Osman Bey Selçuklu sarayından kurtulabilmek içinnasıl bir yol izleyecektir? Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 80. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 80. bölümüne Osman beyin "Madem oyun içinde oyun kurarlar. Onları yerle yeksan edeceğim" sözü damga vurdu.

Vezir Alemşah, Gündüz'ü kendi tarafına çekebilmek için Harmankaya kalesini Nikola'dan alıp Gündüz Bey'e verir. "Elhamdülillah! Harmankaya Kalesi gayrı Kayı'nın mülküdür!" diyen Gündüz Bey, Osman Bey döndüğünde ne yapacak?

Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışır. Harmankaya Kalesi'nin Kayıların kontrolüne geçmesi bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek?

GEYHATU'DAN HAİN PLAN!

Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır. Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük planı ne?

SELCEN ANA ÖLECEK Mİ?

Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcen Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Selcen Ana ölecek mi?

OSMAN BEY, SELÇUKLU SARAYINDAN NASIL KAÇACAK?

Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır.

Diğer yandan Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcen Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar.

OSMAN BEY VEZİR ALEMŞAH'I ÖLDÜRECEK Mİ?

Ancak Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar!

Osman Bey, Vezir Alemşah'ı nasıl köşeye sıkıştıracak?

Osman Bey, Sultan Mesud'a düzenlenen suikastın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?