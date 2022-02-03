3 Şubat 2022 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:13

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz 48 bölüm fragmanında Ali, Aras'a iftira atıyor. Aras ise oğlu ile kendisi arasında kalan Asya'dan ayrılmaya karar veriyor. Asya şimdi ne yapacak? İşte Sadakatsiz 48 bölüm fragmanı

SADAKATSIZ 48 BÖLÜM FRAGMANI

Ali'nin iftirası Asya ve Aras'ın yollarının ayrılmasına sebep oluyor. Ali, ısrarla Aras'ın ona vurduğunu söyleyince, Asya için işin rengi değişiyor. Aras ise ne dese kendine inandıramıyor. Aras içinde bulunduğu bu durumda daha fazla kalmak istemiyor. Asya ve Aras bu olay yüzünden ayrılacak mı?

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Aras, yangıda öldüğünü sandığı annesi ile karşı karşıya geliyor! Ancak bu önemli buluşma anını Volkan mahvediyor!

Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya'nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır. Derin'in başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali'nin Aras'ın kendisine vurduğunu söyleyerek herkesi dehşete düşürür.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!