3 Şubat 2022 Perşembe 23:43 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 23:43

Camdaki Kız 29. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 29. son bölümde Nalan, hapse girmemek için kaçmaya karar veren Sedat'a hamile olduğunu söylüyor. Sedat baba olacağını öğrendikten sonra ne yapacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kız 29. son bölüm full izle YouTube!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 29. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Camdaki Kız'ın son bölümünde neler yaşandı? İşte 29. bölüm özeti...

CAMDAKİ KIZ 29. BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız'ın önceki bölümünde Sedat'ın inşaatta ölen işçi yüzünden hapse gireceğini öğrendiği anda son bulmuştu.

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde ise Sedat'ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır.

SEDAT, HAPIS TEHLIKESI ILE KARŞI KARŞIYA!

Köşkte büyük bir şok yaşanmaktadır. Sedat, hapis şokuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu uğurda Nalan onun yanındadır ve büyük destek olur.

Rafet Bey ise, oğlunu bu durumdan kurtarmanın yollarını aramaktadır. Danışmanlarının verdiği akıl onun için son çözüm olabilme niteliğini taşır.

Rafet bey, Sedat'la ilgili planı için eski bir dostunun yardımını ister.

Cavit'in intikam peşinde yaptığı planlar, Koroğlu ailesini günden güne daha zor bir konuma sokacaktır.

SEDAT'IN ZOR KARARI!

Rafet Sedat'ı eski bir tanıdığı olan Derviş'in yanına gönderir. Tüm aile Rafet'in nasıl bir tercih yapacağını merakla beklemektedir. Sedat ise babasının durumundan tedirgin olur.

Ancak Nalan'ın Sedat'a söyleyeceği çok önemli bir husus vardır. Nalan, Sedat'a hamile olduğunu söyler. Sedat şimdi ne yapacak?

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.