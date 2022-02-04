3 Şubat 2022 Perşembe reyting sonuçları: Barbaroslar, Camdaki Kız, Mahkum reyting sıralaması

4 Şubat 2022 Cuma 09:12 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 09:12

3 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Camdaki Kız, Star'da Kolonya Cumhuriyeti, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Recep İvedik 5, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 3 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 3 Şubat reyting sıralaması

3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

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