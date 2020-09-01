Maria ile Mustafa dizisi oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa oyuncu kadrosu

01 Eylül 2020 Salı 11:59 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 11:59

Maria ile Mustafa dizisi oyuncularından Haldun Boysan Ürgüp’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başrollerinde Jessica May ve Survivor’dan tanıdığımız Hilmi Cem İntepe’nin yer aldığı Maria ile Mustafa dizisinin oyuncu kadrosunda Haldun Boysan da yer alıyordu. Bu haber sonrası Maria iile Mustafa oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Maria ile Mustafa dizisi oyuncuları kimler? Haldun Boysan’ın da kadrosunda yer aldığı Maria ile Mustafa oyuncu kadrosu ve dizi hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MARİA VE MUSTAFA DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerinde Jessica May ve Survivor’dan tanıdığımız Hilmi Cem İntepe’nin yer aldığı Maria ile Mustafa dizisinin oyuncu kadrosunda Haldun Boysan da yer alıyordu. Dizinin yönetmenlik koltuğunda Faruk Teber oturmakta. Senaryosu Birol Elginöz tarafından kaleme alınan bir romantik drama dizisi Maria ile Mustafa. NTC Medya’nın yapımcılığında çekilen dizi atv’de yayınlanacak.

Dizinin konusunda Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün yaşanan, bölgenin en tanınmış ailesine mensup Mustafa’nın aşk hikayesi anlatılıyor.

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan Maria ile Mustafa'nın birinci bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı Maria ile Mustafa, 6 Eylül Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

MARİA VE MUSTAFA OYUNCU KADROSU

Sezonun iddialı dizisi olarak gösterilen Maria ile Mustafa”nın başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent var. Dizinin önemli oyuncuları arasında Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen da yer alıyor.

Haldun Boysan bilindiği gibi bugün dizinin çekimleri için bulunduğu Ürgüp’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.