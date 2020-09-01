Haldun Boysan neden öldü? Haldun Boysan dizileri

01 Eylül 2020 Salı 12:31 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 12:31

"Maria ile Mustafa" adlı dizi için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri esnasında vefat etti. Aniden hayatını kaybeden usta oyuncu 62 yaşındaydı. Haldun Boysan'ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Peki Haldun Boysan neden öldü? İşte usta oyuncunun vafetıyla ilgili detaylar.

HALDUN BOYSAN NEDEN ÖLDÜ?

Yeni dizi Maria ile Mustafa için Ürgüp’te bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Boysan, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boysan'ın ölüm haberinden sonra sanat camiası yasa boğuldu.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı.

İngilizce-Türkçe dublaj yaptı. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü, "Gemide" adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.

Haldun Boysan sıkı bir Beşiktaş taraftarıydı ve her maça gitmekteydi.

Bir döneme damgasını vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde "Tombalacı" karakteri ile hafızalarda yer edinmişti.

Ağustos 2020'de "Maria ile Mustafa" dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.

HALDUN BOYSAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman

Gemide (1998)

Çılgın Bediş (1998) - Partal

Aşkın Dağlarda Gezer (1999)

Oyuncak Hikayesi 2 (1999)

Merdoğlu (2000)

Nisan Yağmuru (2000)

Vasiyet (2001)

Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal

Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit

Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa

Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Brindar (2004)

Aynalar (2004)

Görünmez Adam (2004)

Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)

Kısmet (2005) - Hüseyin

Asla Unutma (2005) - Nedim

Zaman Tüneli (2005)

Silahların Gölgesinde (2005)

Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas

Gen (film) (2006)

Köprü (2006) - Hüdai

Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası

Taşa Yazılan Aşk (2006)

Hayat Türküsü (2006)

Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal

Dağlar Delisi (2007)

Kara Güneş (2007)

Canım Ailem (2008)

Beni Unutma (2008)

Servet Avcısı (2008)

Hesaplaşma (2009)

Kapalıçarşı (dizi) (2009)

Abimm (2009)

Sensiz Yaşayamam (2010)

Çakıl Taşları (2010)

Canan (dizi) (2011) - Orhan

Firar (dizi) (2011)

Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)

Merhamet (dizi) (2013) - Necati

Zeytin Tepesi (2014)

Sesli Güldüm (2014)

Otel Divane (2014) - Vedat

Gülcemal (2014) - Affan

Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)

O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi

Bahtiyar Ölmez (2017)

Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm

Akıllara Seza (2019)

Alef (dizi) (2020) - Nejat

Maria ile Mustafa (2020)

Maria ile Mustafa dizisi oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa oyuncu kadrosu