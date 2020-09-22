22 Eylül 2020 Salı 13:27 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 13:27

Masumlar Apartmanı 2. bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Masumlar Apartmanı ilk bölümü izleyici tarafından oldukça ilgi çekici bulundu. Yaşanmış bir hayat hikayesini anlatan dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Dizinin ilk bölümünü izleyenler, Masumlar Apartmanı 2. bölümün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki Masumlar Apartmanı hangi kanalda? İşte Masumlar Apartmanı 2. bölüm yayın saati ve kanalı..

MASUMLAR APARTMANI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar apartmanı 2. bölüm 22 Eylül akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KANALDA?

Hikayesini Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Masumlar Apartmanı, TRT 1'de Salı akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Temizlik travması yaşayan Safiye'nin annesiyle geçmişte yaşadıklarını da konu alan dizide obsesif bir ailenin zorlu yaşamı anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

Geçtiğimiz hafta Masumlar Apartmanı ilk bölümü ile yayın hayatına başladı. Han, Safiye, İnci ve Gülben Masumlar Apartmanı dizisinin karakterleri arasında yer alıyor. İşte Masumlar Apartmanı oyuncuları

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel, Gizem Katmer