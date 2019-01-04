Mehmetçik 29. son bölüm izle Mehmetçik Kutlu Zafer yeni 30. bölüm fragmanı TRT 1'de

Mehmetçik Kutlu Zafer 29. son bölüm ardından gözler Mehmetçik Kutlu Zafer 30. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. 3 Ocak tarihli Mehmetçik son bölüm ardından dizinin takipçileri Mehmetçik Kutlu Zafer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin bu haftaki son bölümünde; Türk neferleri, Zafir’in kontrolündeki bölge aşiretlerinin saldırısına uğrar. Hazırlıksız yakalanan Türk neferleri bu saldırıda şehit olur… Bu saldırının haberini alan Halil Albay, neferlerinin intikamını alacaktır… Zafir artık Halil’in elinde esirdir. İngiliz ordusunu iyice köşeye sıkıştıran Üsküplü, onları biraz daha yıpratmak için yeni bir plan yapmıştır. Bu plana göre, Ebu Ula ile İngilizler’in arasını açacaktır. Böylece, kaymakamın desteğinden mahrum kalan İngiliz ordusu içindeki çözülmeler daha hızlı olacaktır… Mehmet’in kışlaya Halil’I öldürmek için gönderildiğini öğrenen Üsküplü, onu durdurmak için Osmanlı kışlasına gitmek zordundadır. Şerif Neccar’ın yardımı olmadan, Üsküplünün şehirden çıkması çok zor olacaktır. Mehmetçik Kutlu Zafer 30. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz. Kostümlerinden, dekorlarına yayınlandığı ilk sezonda da adından sıkça söz ettiren “Mehmetçik” artık kaybetmenin ve esaretin sonuna gelindiği yepyeni sezonuyla “Kutlu Zafer” olarak yoluna devam ediyor. Esareti kabul etmeyen kahramanların dünyanın en güçlü ordularından birine karşı verdiği mücadeleyi çarpıcı bir dil ve görsel bir şölenle ekrana yansıtan “Mehmetçik Kutlu Zafer” Perşembe günleri TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

MEHMETÇİK KUTLU ZAFER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türk neferleri, Zafir’in kontrolündeki bölge aşiretlerinin saldırısına uğrar. Hazırlıksız yakalanan Türk neferleri bu saldırıda şehit olur…

Bu saldırının haberini alan Halil Albay, neferlerinin intikamını alacaktır…

Zafir artık Halil’in elinde esirdir.

Ebu Ula Planı

İngiliz ordusunu iyice köşeye sıkıştıran Üsküplü, onları biraz daha yıpratmak için yeni bir plan yapmıştır. Bu plana göre, Ebu Ula ile İngilizler’in arasını açacaktır. Böylece, kaymakamın desteğinden mahrum kalan İngiliz ordusu içindeki çözülmeler daha hızlı olacaktır…

Mehmet’in kışlaya Halil’I öldürmek için gönderildiğini öğrenen Üsküplü, onu durdurmak için Osmanlı kışlasına gitmek zordundadır. Şerif Neccar’ın yardımı olmadan, Üsküplünün şehirden çıkması çok zor olacaktır…

Osmanlı Kışlasında Hareketlilik

Mehmet’in kafasındaki sesler durmak bilmez… Geçmişine dair, kendisine dair sesler duymaktadır. Mehmet, kafasındaki bu oyunun üstesinden gelebilecek midir?

Mehmetçik Kutlu Zafer konusu nedir?

Yapımcılığını Bozdağ Film ve yapımını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği TRT1’in iddialı dizilerinden “Mehmetçik Kutlu Zafer” Salı günü seyircisiyle buluşuyor.

Türkiye tarihinin ilk tohumlarının atıldığı “Mehmetçik Kutlu Zafer” dizisinde artık zafere koşuluyor.

Yapımcısı olduğu gibi senaryosu da Mehmet Bozdağ tarafından kaleme alınan; yönetmenliğini Kamil Aydın’ın üstlendiği “Mehmetçik Kutlu Zafer”, Birinci Dünya Savaşı sonlarında Osmanlı topraklarında İngilizlere karşı kazanılan zaferimizi anlatıyor.

Türkiye’nin en büyük platosunun oluşturulduğu ve dönemin birebir gerçek ürünlerinin antikacılardan bir yılı aşkın bir sürede toplandığı; sanat ve dekor anlamında Türkiye sinema ve televizyon sektöründe de tarih yazacak “Mehmetçik Kutlu Zafer” yeni sezonunda birbirinden başarılı oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

Hikayesi ve çekimleriyle izleyicileri ekrana bağlayacak olan “Mehmetçik Kutlu Zafer”de İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz, Ogün Kaptanoğlu, Berk Erçer, Özgü Kaya, Dilşad Çelebi, İsmail Hakkı, Semih Ertürk, Cansu Fırıncı, Tansu Taşanlar, Fatih Dönmez, Emre Narcı, Yiğit Uçan, Burak Alp Yenilmez, Atakan Yarımdünya, Gökhan Karacık, Yıldırım Gücük, Hakan Örge, Mehmet Çelik ve Hakan Vanlı rol alıyor.

Kostümlerinden, dekorlarına yayınlandığı ilk sezonda da adından sıkça söz ettiren “Mehmetçik” artık kaybetmenin ve esaretin sonuna gelindiği yepyeni sezonuyla “Kutlu Zafer” olarak yoluna devam ediyor.

Esareti kabul etmeyen kahramanların dünyanın en güçlü ordularından birine karşı verdiği mücadeleyi çarpıcı bir dil ve görsel bir şölenle ekrana yansıtan “Mehmetçik Kutlu Zafer” Salı günleri TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.