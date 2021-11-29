29 Kasım 2021 Pazartesi 10:07 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:07

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran Melisa Döngel'in yaşı ve hayatı, rol aldığı diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Melisa Döngel, oyunculuk kariyerine 15 yaşında başladı. Peki Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında? İşte Melisa Döngel'in oynadığı diziler...

MELİSA DÖNGEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melisa Döngel 1999 yılında İstanbul'da doğdu. 22 yaşındaki genç oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırarak gerçekleştirdi.

Melisa Döngel yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı.

2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı.

2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat vermiştir.

2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başladı.

Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.