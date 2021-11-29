29 Kasım 2021 Pazartesi 11:25 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:25

Neslihan Atagül kiminle evli? sorusunun yanıtı, ünlü oyuncunun Dubai'de katıldığı ödül töreni sonrası merak edildi. Oynadığı dizi ve filmlerle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül Doğulu, son olarak Sefirin Kızı dizisinde oynamıştı. Peki Neslihan Atagül'ün eşi kim? İşte güzel oyuncunun hayatı ile ilgili detaylar...

Neslihan Atagül kimdir, kiminle evli? Neslihan Atagül'ün eşi kim? İşte başarılı oyuncunun hayatına dair tüm detaylar...

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül 1992 yılında İstanbul'da doğdu. İlkay Atagül isminde bir abisi olan ünlü oyuncu, Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro okudu.

Annesi Beyaz Rus, babası ise Çerkes kökenli olan Neslihan Atagül 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan iki ay sonra da bir reklam filminde oynadı.

Dizi oyunculuğuna 2006 yılında Yaprak Dökümü dzisindeki Deniz rolüyle başladı. Ardından, Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Kadın Oyuncu' ödülünü almasına olanak sağayan İlk Aşk filminde rol aldı.

2011 Yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Hayat Devam Ediyor isimli dizide Menderes Samancılar, Fikret Kuşkan gibi usta isimlerle çalıştı.

NESLİHAN ATAGÜL KİMİNLE EVLİ?

Neslihan Atagül, 2013 yılında oynadığı Fatih Harbiye isimli dizide başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile tanıştı ve birlikteliğe başladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 8 Temmuz 2016 tarihinde Kanlıca'daki Ajia Otel'de dünyaevine girdi. Neslihan Atagül'ün Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu aynı zamanda moda programlarında jürilik yapan Kemal Doğulu'nun da kardeşi.

Oyunculuğa başladığından beri birçok projede yer alan Neslihan Atagül, son projesi Sefirin Kızı'ndan rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Dizide Nare rolünü üstlenerek başrolü Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile paylaşan Neslihan Atagül, diziye beklenmedik şekilde veda etti.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesapları aracılığıyla sağlık durumu nedeniyle ara vermek ve dinlenmek zorunda olduğunu açıkladı. Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun yaptığı açıklamaya göre geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı yaşayan oyuncunun sağlığı için diziden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yaprak Dökümü (Deniz), Canım Babam (Pınar), Fatih Harbiye (Neriman), Kara Sevda (Nihan Sezin), Düş Bahçesi, Dip (Bilge), Sefirin Kızı (Nare), Senden Bana Kalan, Araf

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN EŞİ KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu, ünlü şarkıcı Hande Yener ile sevgili olduğu dönemde Yener'in Romeo isimli klibinde rol aldı.

2010 Yılında başlayan Küçük Sırlar isimli dizideki rolü ile tanımaya başladığımız Kadir Doğulu, 2011 yılında Pis Yedili ile izleyici karşısına çıktı. Doğulu 2013 yılında en büyük çıkışını Fatih Harbiye dizisinde başrolü Neslihan Atagül ve Yunus Emre Yıldırımer ile paylaştığı Macit rolüyle yaptı. Ünlü oyuncu 'Bir Hikayem Var' isimli filmde ilk sinema performasını sergiledi.

Kadir Doğulu, Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaştığı Neslihan Atagül ile beraberliğinin ikinci yılında dünyaevine girdi. Kanlıca'da yapılan törenle 8 Temmuz 2016 tarihinde birlikteliğini taçlandıran çift evliliğini sürdürüyor. Çiftin sosyal medya paylaşımları çok sayıda beğeni alıyor.