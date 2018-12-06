Muhteşem İkili 7.yeni bölüm fragmanı Muhteşem İkili son 6.bölüm izle Kanal D’de! Fenomen dizi Muhteşem İkili son bölümde neler oldu? Muhteşem İkili yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Sevilen dizi Muhteşem İkili izleyicisini ekran başına kilitliyor. Muhteşem İkili 6.bölümde Barca ve MKC, bir soyguna müdahale ediyorlar ve istenmeyen bir sonuçla karşılaşıyorlar! Barca ve MKC, özel birim içinde yeni maceralara yelken açıyorlar! Postane soygunu ihbarı üzerine ekibi ile birlikte olay yerine gelen muhteşem ikilimizi tatsız bir sürpriz bekliyor! Bu arada, MKC'nin oğlu Kaan kayıplara karışıyor! Nilüfer ile Barca'nın yakınlaşmaları Feridun'u mutlu ediyor! Son bölümde ise Demiray'ın başında bulunduğu suç şebekesini çökertecek bilgiler mevcuttur. MKC, ekibindeki adamları bu depoya gönderir. Demiray da, Semih'in kardeşini öğrenince kaçış planını devreye sokar. Barca ve MKC, Demiray'ın kaçma girişini yapacağı yerin koordinantlarına doğru harekete geçerler. Demiray kaçamadan muhteşem ikilimizin önüne düşer. Barca ve MKC, karşılarında Demiray'ı görünce büyük şaşkınlık yaşarlar. Barca için hesaplaşma vakti gelmiştir; fakat, MKC suçluyu adalete teslim edebilmek için uğaş verir. İşte tüm son haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

MUHTEŞEM İKİLİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Barca ve MKC, bir soyguna müdahale ediyorlar ve istenmeyen bir sonuçla karşılaşıyorlar! Barca ve MKC, özel birim içinde yeni maceralara yelken açıyorlar! Postane soygunu ihbarı üzerine ekibi ile birlikte olay yerine gelen muhteşem ikilimizi tatsız bir sürpriz bekliyor! Bu arada, MKC'nin oğlu Kaan kayıplara karışıyor! Nilüfer ile Barca'nın yakınlaşmaları Feridun'u mutlu ediyor!

MUHTEŞEM İKİLİ 5.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demiray, kendisin ifşa edecek olan Semih'in ölümü üzerine büyük bir nefes alır. Barca ve MKC ise, Semih'in ölmeden önce verdiği video ifade ile aklanırlar. Bu esnada ilginç bir durum yaşanır. Semih'in ikiz kardeşi ortaya çıkar. Barca'ya ulaşan kardeş, abisinin gizli deposundan bahseder. Bu depoda Demiray'ın başında bulunduğu suç şebekesini çökertecek bilgiler mevcuttur. MKC, ekibindeki adamları bu depoya gönderir. Demiray da, Semih'in kardeşini öğrenince kaçış planını devreye sokar. Barca ve MKC, Demiray'ın kaçma girişini yapacağı yerin koordinantlarına doğru harekete geçerler. Demiray kaçamadan muhteşem ikilimizin önüne düşer. Barca ve MKC, karşılarında Demiray'ı görünce büyük şaşkınlık yaşarlar. Barca için hesaplaşma vakti gelmiştir; fakat, MKC suçluyu adalete teslim edebilmek için uğaş verir.

MUHTEŞEM İKİLİ’NİN KONUSU NE?

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

MUHTEŞEM HİKAYE KÜNYE

Yapım: TMC

Yapımcı: Erol Avcı

Yönetmen: M.Çağatay Tosun

Senaryo: Başar Başaran, Emre Özdur Uygulayıcı

Yapımcı: Engin Sarıal

Müzik: Hasan Özsüt,Işıl Özsüt

Görüntü Yönetmeni: Selim Demiratar

Sanat Yönetmeni: Burhan Türk

2.Yönetmen: Filiz Adıgüzel

Kostüm Tasarım: Yasemin Akdaş Tekel

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Barca), Kerem Bürsin (Mustafa Kerim Can), Özge Gürel (Nilüfer), Öykü Karayel (Yağmur), Engin Şenkan (Feridun Barca), Zafer Algöz (Yüksel), Bora Koçak (Semih Karan), Sabahattin Yakut (Volkan Önder), Özbek Kaplan (Metin Meriç), Alper Baytekin (Saffet), Gökay Müftüoğlu (Hasan), Onur Ayçelik (Barbaros), Su Demirel (Yasemin), Fatih Odabaş (Mehmet Kaan Can), Erden Alkan (Sabri Hoca), Alptekin Ertürk (Bekir Hazan)

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Kerem Bürsin- Mustafa Kerim Can

Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.

İbrahim Çelikkol – Mert Barca

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.

Öykü Karayel- Yağmur

MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC nin aşırı kontrolcülüğüne boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.

Özge Gürel – Nilüfer

Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.