Muhteşem İkili oyuncu kadrosunda kimler var? Muhteşem İkili konusu nedir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Muhteşem İkili'nin 2. tanıtım fragmanıyla birlikte dizinin kadrosuna dair detaylı ipuçları geldi. MKC ve Barca'nın deli dolu maceralarını ekrana taşıyacak olan Muhteşem İkili’nin kadrosu kadar konusu da merak ediliyor. Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği Muhteşem İkili senaryosu ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek! Kanal D’nin merakla beklenen, sezonun en iddialı projelerinden biri olan “Muhteşem İkili”nin yeni tanıtımı önceki akşam yayınlandı. İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda başarılı isimler Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu da yer alıyor. Muhteşem İkili’nin konusu ve kadrosuna ilişkin detaylı bilgi star.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, sezonun en iddialı projelerinden biri olan Muhteşem İkili’de İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat verecek. Muhteşem İkili’de İbrahim Çelikkol; gözü kara, cesaretiyle kendisini tehlikeye atmaktan çekinmeyen Barca’yı oynarken, zekası ile en zor operasyonları bile başarı ile yöneten MKC’yi ise Kerem Bürsin canlandırıyor. İkili başrolleri Özge Gürel ve Öykü Karayel ile paylaşacak. Özge Gürel, MKC (Kerem Bürsin)’nin özgür ruhlu kız kardeşi Nilüfer’e hayat verirken; Öykü Karayel ise, başarılı bir avukat olan eski eşi Yağmur'u canlandıracak.

Yayınlanan tanıtımları ile de şimdiden büyük merak uyandıran dizinin genel hikayesi ise şöyle;



Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.



İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.



Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla Muhteşem İkili yakında Kanal D’de!



MUHTEŞEM İKİLİ DİZİ KONUSU NEDİR?



Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Çelikkol- Mert Barca



Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.



Kerem Bürsin -Mustafa Kerim Can



Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.



Öykü Karayel- Yağmur



MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC’nin kontrol manyaklığına boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.



Özge Gürel -Nilüfer



Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.



Engin Şenkan - Feridun Barca



Mert Barca’nın emekli emniyet amiri babası. Polislik yılları başarılı operasyonlarla geçmiş bir eski kurt. Oğlu için endişeli. Organize şubede çalışmanın ne demek olduğunu biliyor. Barca içini açsa, oğlunun yanında olmak istiyor ama mesafeli bir ilişkileri var.







Zafer Algöz- Yüksel Amir



Yüksel, Barca ve MKC’nin bağlı olduğu organize şubenin amiri. Çok komik olmasının yanı sıra yeri geldiğinde de çok ciddi bir insan. Bütün organize şubeyi kontrol eden Yüksel, konu MKC ve Barca’ya geldiğinde tansiyon aletini yakınında tutmak ister. Buna rağmen onlardan ayrı kalamaz çünkü onları iyi tanıdığı için onlardan nasıl faydalanacağını en iyi o bilir. Yüksel, Barca ve MKC’nin zayıf noktalarının da farkında, güçlü yanlarının da.



Eren Hacısalihoğlu -Demiray Hazan



Demiray Hazan, uluslararası bir yasa dışı kaçakçılık kartelinin Türkiye’deki hareketlerini yönetmektedir. Varlığı bilinmektedir ama kendi adamlarından ve bağlı olduğu kartelin üst düzey yöneticilerinden başka yüzünü gören kimse olmadığı gibi kayıtlarda ismi de geçmemektedir. Babası Bekir Hazan ise, MKC ve Barca sayesinde başarısızlıkla sonuçlanan bir uyuşturucu kaçakçılığı işinden sonra örgüt tarafından cezalandırılır.

MUHTEŞEM İKİLİ FRAGMANI