19 Temmuz 2020 Pazar 12:35 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 12:35

Dünyaca ünlü dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Bir süredir gündemde olan Netflix'in Türkiye'de yasaklanmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Üyelik sistemi ile çalışan ücretli platformda eşcinsellik üzerine aşırı bir eğilim olduğu görülüyor. Hemen hemen her Netflix yapımı dizide ve filmde görülen cinsel eğilimler, gençlerin ve çocukların psikolojisini kötü yönde etkiliyor. Bu haberin duyulması sonrası Netflix iptal etme işlemi gündemde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Netflix üyeliği nasıl iptal edilir? sorusu Netflix üyeleri tarafından sorgulanmaya başladı. Netflix'te Türk dizileri de yer alıyor. Netflix iptal etme ve Netflix'in kapatılması konusunda merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Binlerce film ve dizinin yer aldığı film-dizi platformu Netflix hakkında kapatılma konusu yeniden gündeme geldi. Netflix yapımı film ve dizilerde yer alan cinsel eğilimler ve eşcinsellik konusu Netflix'in sansürlenmesi veya kapatılması yönünde kararlar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Platforma üye olan izleyenler tarafından Netflix üyeliği nasıl iptal edilir? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir'in Twitter üzerinden paylaştığı bilgi ile, Netflix Türkiye yasağı gündeme geldi. Netflix iptal etmek isteyen kullanıcılar için Netflix üyeliğinizi nasıl iptal edeceğinizi adım adım derledik.

NETFLİX ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

İlk olarak Netflix ana ekranında sağ üst köşede bulunan kullanıcı isminizin üzerine gelin ve "Hesabınız"a tıklayın.

Sonrasında ise açılan sayfada "Üyelik ve Ödemeler" bölümünde yer alan "Üyeliği iptal et"e basın.

Son olarak iptal etmek istediğinize dair onayı verirseniz Netflix hesabınız siz aktif edene kadar Netflix üyeliği iptal edilmiş olacak.

NETFLİX İPTAL ETME İŞLEMİ

Netflix hesabınızı iptal etmek ve üyeliğinizi sonlandırmak için yapmanız gerekenleri aşağıda bulabilirsiniz:

Yayın planları: Hesap sayfanızdaki Üyeliği İptal Et düğmesini seçin.

DVD planları (sadece ABD): Hesap sayfanızdaki DVD planınızı iptal edin öğesini seçin.

NOT: Bunlar hesabınızı iptal etmek ve üyeliğinizi sonlandırmak için tek yöntemdir. Hesabınızdan çıkış yapmak veya Netflix uygulamasını silmek hesabınızı iptal etmez.

Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye son dakika... Netflix'i erkenden iptal ederseniz, ücretsiz deneme sürecinde olsanız bile, hesabınız mevcut faturalama döneminin sonunda otomatik olarak kapanana kadar Netflix izlemeye devam edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece ücret tahsil edilmeyecektir.

Hesabınızın ne zaman kapanacağını görmek için Hesap sayfanızdaki Faturalama ayrıntıları bağlantısına tıklayın.