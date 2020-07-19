Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye son dakika...

19 Temmuz 2020 Pazar 09:56 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 09:56

Dünyaca ünlü dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Bir süredir gündemde olan Netflix'in Türkiye'de yasaklanmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Üyelik sistemi ile çalışan ücretli platformda eşcinsellik üzerine aşırı bir eğilim olduğu görülüyor. Hemen hemen her Netflix yapımı dizide ve filmde görülen cinsel eğilimler, gençlerin ve çocukların psikolojisini kötü yönde etkiliyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından Netflix hakkında bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası Netflix kapatılacak mı, Netflix kapatıldı mı? soruları Netflix üyeleri tarafından sorgulanmaya başladı. Netflix'te Türk dizileri de yer alıyor. Cüneyt Özdemir'in Netflix paylaşımı ve Netflix'in kapatılması konusunda merak edilenler haberimizde...

Netflix Türkiye son dakika... Gündemde uzunca süredir yer edinen konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Netflix yapımı film ve dizilerde yer alan cinsel eğilimler ve eşcinsellik konusu Netflix'in sansürlenmesi veya kapatılması yönünde kararlar gündeme geldi. Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Platforma üye olan izleyenler tarafından Netflix kapatıldı mı? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir'in Twitter üzerinden paylaştığı bilgi ile, Netflix Türkiye yasağı gündeme geldi.

NETFLİX KAPATILDI MI?

Türkiye’de dizi çekimlerini şimdilik durduran Netflix, sansür iddialarını da kabul etmemiş durumda. Şimdilik görüşmenin geleceğinde ne olacağı bilinmiyor. Netflix'te yer alan Türk dizi ve filmlerin yeni sezonları çekilmeyecek. Fakat Netflix halen kapatılmış değil. Olası bir yasak durumunda ise mevcut abonelerin üyeliği konusunda ne yapılacağı merak konusu. Netflix Türkiye'de kapatılacak mı? sorusu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Netflix Türkiye'de yayın hayatına devam ediyor.

Daha önce eşcinselliğe özendirmesi sebebiyle birçok eleştiri alan Netflix, hükümet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ülkemizde de hizmetlerini sürdüren Netflix, ücretli bir dizi yayın platformu. Hakan Muhafız, Atiye, Rise of Empires: Ottoman gibi dizileri ile Türkiye’de de çalışmalarını sürdüren şirket, son olarak Aşk 101 dizisi ile gündeme gelmişti. Eşcinsellik konusunda belli bir kesimden oldukça eleştiri alan Netflix, içeriklerinde barındırdığı eşcinsellik konusu ile eleştiriliyor.

Cüneyt Özdemir’in Twitter‘dan attığı bir gönderi sonrasında, Netflix Türkiye yasağı gündeme geldi. Netflix ve AK Parti arasında bir görüşme gerçekleştirilirken, taraflar uzlaşamamış durumda. Görüşme eşcinsellik konusu üzerinde durmakla birlikte, Netflix’in restleşmesi ile son bulmuşa benziyor.

NETFLİX ÜYELİK ÜCRETLERİ

Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.

Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.

Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.