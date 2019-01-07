Nöbet 7/24 dizisi ne zaman yayınlanacak Nöbet 7/24 dizisi oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir

Nöbet 7/24 dizisi ne zaman yayınlanacak? Nöbet 7/24 oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir? Nöbet 7/24 hangi kanalda ekrana gelecek? Nöbet 7/24 ne zaman hangi tarihte başlayacak? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kurtlar Vadisi isimli dizi projesindeki canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle simgeleşen Necati Şaşmaz'ın Nöbet 7/24 adındaki sürpriz projesinin ayrıntıları belli oldu. Necati Şaşmaz'ın baş rolünü üstleneceği polisiye konusunun işleneceği Nöbet 7/24 adlı yapımın oyuncu kadrosu açıklandı. Pana Film imzasıyla yeni yayın döneminde seyircisini ağırlayacak, gerek projeye renk katacak oyuncu kadrosu gerekse sürükleyici olay örgüsüyle iple çekilen Nöbet 7/24 dizisi yayın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Antalya bölgesinde yepyeni bir kasaba inşa edilerek gerçekleştirildiği ve polisiye konusunun işleneceği Necati Şaşmaz’ın Nöbet isimli sürpriz dizi projesinin Show TV ekranlarında yeni sezonda ekran serüvenine başlayacağı duyuruldu. Nöbet 7/24 dizisi yayın tarihi ve oyuncu kadrosu ile ilgili merak edilen detayları bu haberimizde derledik.

Kurtlar Vadisi isimli dizi projesindeki canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle simgeleşen Necati Şaşmaz'ın Nöbet 7/24 adındaki sürpriz projesinin ayrıntıları kesinlik kazandı. Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen ve izleyici kitlesinin takdirini-beğenisini yüzlerinden Necati Şaşmaz'ın baş rolünü üstleneceği polisiye konusunun işleneceği Nöbet 7/24 adlı yapımın oyuncu kadrosu belirlendi. Peki, yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstleneceği Pana Film imzasıyla yeni yayın döneminde seyircisini ağırlayacak, gerek projeye renk katacak oyuncu kadrosu gerekse sürükleyici olay örgüsüyle iple çekilen Nöbet 7/24 ne zaman hangi tarihte başlayacak? İşte, Antalya bölgesinde yepyeni bir kasaba inşa edilerek çekimlerin gerçekleştirildiği Nöbet 7/24 oyuncuları ve dizi projesi hakkında tutkunlarını yakından ilgilendirecek en son gelişmeler...







NÖBET 7/24 OYUNCULARI HANGİ İSİMLERDEN OLUŞUYOR? İŞTE, NÖBET 7/24 OYUNCU KADROSU...



Hem yapımcılık hem de baş rol koltuğunda televizyon ekranlarının aranan simalarından Necati Şaşmaz’ın yeni dizi projesi Nöbet 7/24 oyuncu kadrosunda; Saygın Soysal, Tuncay Beyazıt, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, Yurdaer Okur, Kaan Sevi ve İbrahim Kendirci gibi güçlü oyuncuların yer aldığının açıklaması yapıldı.



Tüm bunların yanı sıra Nöbet 7/24 oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim de transfer edildi. Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar rolünü üstleneceğinin bilgisine ulaşıldı. Gökhan Gencebay, 20’li yaşların sonunda İzmirli çapkın bir jandarma üsteğmen karakteriyle seyircisini ağırlayacak.



NÖBET 7/24 NE ZAMAN HANGİ TARİHTE YAYINLANACAK?



Çekimlerinin Antalya bölgesinde yepyeni bir kasaba inşa edilerek gerçekleştirildiği ve polisiye konusunun işleneceği Necati Şaşmaz’ın Nöbet isimli sürpriz dizi projesinin Show TV ekranlarında yeni sezonda ekran serüvenine başlayacağı duyuruldu. Bununla birlikte Pana Film imzasıyla yayın hayatına başlangıç yapacak Necati Şaşmaz’ın yapımcılığındaki Nöbet dizisinin ne zaman hangi tarihte başlayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmemekle birlikte şu an için Ocak ayında televizyon ekranlarında yer alması beklenmektedir. Necati Şaşmaz’ın titizlikle çalışmalarını yürüttüğü Nöbet yayın tarihi açıklandığı takdirde haberimizin içeriğinde izleyici kitlesine aktarılacaktır...







NÖBET 7/24 DİZİSİ HAKKINDA EN SON GELİŞMELER...



Kurtlar Vadisi isimli bir dönemin efsane haline gelmiş projelerinden Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, Nöbet 7/24 isimli dizi projesinin çekimlerini Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in de destekleriyle, Antalya bölgesinde yepyeni bir kasaba inşa edilerek gerçekleştiriyor. Projenin çekimlerinde yararlanılması açısından askeri araçlar, helikopter ve askeri teçhizatlar sağlandı.

Tüm bunların yanı sıra polisiye yapımın çekimlerinde karakol olarak faydalanılan eski binalar için, onlarca kişi gece gündüz demeden çalıştı ve 100 kişilik yatakhane, yemekhane ve eğitim alanları yapıldı. Antalya’daki Elmalı halkının da seferber olduğu Nöbet 7/24 dizisinin yalnızca kamera arkasında 200 kişinin çalıştığı kaydedildi. Son olarak, Antalya bölgesinde ikamet eden oyuncuların da rol üstleneceği projede Cahit Kayaoğlu "Jandarma Yüzbaşı Murat Soylu"yu, Ertuğrul Şakar ise "Jandarma Üstçavuş Vedat Leblebici"yi canlandıracak.