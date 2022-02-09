Oğlum dizisi oyuncuları kimler? Oğlum dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

9 Şubat 2022 Çarşamba 16:01 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 16:01

Oğlum dizisi, ilk bölümüyle Show Tv'de ekrana geliyor. Getiğimiz yıl kanser tedavisi görmeye başlayan Canan Ergüder'in de yer aldığı zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan acı bir olay ve sonrasında 2 ailenin yaşadıkları ele alınıyor. Peki Oğlum dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Oğlum dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Show TV'nin yeni dizisi Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz ve Metehan Parıltı gibi başarılı isimler yer alıyor. Oğlum dizisi her Çarşamba saat 20.00'da Show Tv'de... İşte Oğlum dizisi hakkında merak edilenler

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Melike (Nihal Yalçın) ve İlyas (Timur Acar) Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile'de yaşamaktadır. Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almasının heyecanıyla zamanı unutup vitrinlere bakarken, oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır. Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep (Songü Öden) ve Tuğrul (Feyyaz Duman) çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. O sırada Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aramaktadır. Yaşanan acı bir olay her iki ailenin hem kesiştirecek, hem değiştirecektir.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Karakterler (Oyuncular):

Zeynep (Songül Öden)

Melike Özyürek (Nihal Yalçın)

İlyas Özyürek (Timur Acar)

Tuğrul (Feyyaz Duman)

Pedagog (Canan Ergüder)

Komiser (Serhat Teoman)

Bulut (Kubilay Aka)

Sedef (Tuğçe Açıkgöz)

Efe (Metehan Parıltı)

OĞLUM DIZISI NEREDE ÇEKILIYOR?

Oğlum dizisinin çekimleri İstanbul Şile'de yapılıyor.

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturuyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

Oğlum dizisinde, bir çocuğun rüyasında yer alan "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi..." sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.