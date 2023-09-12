Ömer 23. Bölümden ilk fragman yayınlandı. Gamze'nin geri dönüşüyle şok yaşayan Ömer, ondan hesap soruyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Onur Bilge'nin yer aldığı Ömer dizisi yeni bölümüyle Pazartesi Star'da ekrana gelecek. Peki Ömer 23. Bölümde neler olacak? İşte Ömer 23. Bölüm fragmanı

ÖMER 23. BÖLÜM 1. FRAGMANI | BEN BOŞANMAK İSTİYORUM!



Ömer', yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de Star'da..

ÖMER 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Star Tv'de yayınlanan Ömer dizisinin 23. bölüm fragmanında Ömer'in Gamze'ye boşanmak istediğini söylemesi dikkat çekiyor. Ömer ve Gamze arasında neler yaşanacağı ise yeni bölümde belli olacak.

ÖMER 22. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni sezona bomba gibi başlayan Ömer dizisinin 22. bölümünde Gamze ve Tuna'nın Haluk tarafından Amerika'ya götürülmesine mani olamayan Ömer, yaşamla tüm bağını yitirmenin kıyısına gelir.

Gittiği günden beri Gamze'den bir haber alamamak yaşadığı ızdırabı daha da büyütmektedir.

Ömer'in içine düştüğü bu durumdan büyük endişe duyan Reşat bir taraftan da Nezahat'in hastane masraflarının yarattığı yüklü borçların altında ezilmektedir.

Yeni bir sayfa açarak varlıklı bir ailenin evinde işe başlayan Nisa ve Hakan, kendilerini yanında çalıştıklarını bu ailenin bitmez tükenmez sorunları içinde bulurlar.

Zor koşullarda ilişkilerini sürdürmeye çalışan Emine ve Yaman ise birbirlerine kavuşmak için çareler bulma arayışındadır.

Mahalleye kızıyla birlikte yeni taşınan Vicdan, herkesin hayatındaki dengeleri değiştirmeye başlar. Geçmişten bir anda çıkıp gelen bu misafir, Tahir ve Ömer'in karşı karşıya gelmesine sebep olur.

Gamze'nin yokluğunda kendine karşı büyük bir öfke ve suçluluk hisseden Ömer teselliyi alkolde bulmaya çalışır, fakat bu sırrı herkesten saklaması hiç de kolay olmayacaktır.

Ömer dizisinde; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Çağla Naz Kargı, Metehan Parıltı, Melike Güner, Simay Barlas, Tayanç Ayaydın, Haktan Zavlak gibi oyuncular yer alıyor.

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