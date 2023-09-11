Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımında Mustafa'nın idam edileceği konuşulmaya başlar. Peki Dilek Taşı 2. bölümde neler yaşanacak? Mustafa kızı Cemre'ye kavuşabilecek mi? İşte Dilek Taşı 2. bölümden 1. ve 2. fragman

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM FRAGMANI | MUSTAFA FİRAR ETTİ!



Mustafa hapishanede yaşadıklarına isyan ediyor. Mustafa'ya bir daha kızını göremeyeceğini söylüyorlar.

Rona Ailesi, Cemre'yi Figen'e göstermemeye başlıyorlar. Figen, bir şeylerden şüpheleniyor.

Öte yandan Mustafa'nın içinde bulunduğu hapishane nakil aracı kaza yapıyor ve Mustafa firar ediyor. Peki Mustafa, Cemre'ye kavuşabilecek mi?

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM 2. FRAGMAN



Figen, tüm iyi niyetiyle Mustafa'yı savunur. Öte yandan Mustafa'nın idam edileceği konuşulmaya başlar. Mustafa, kızına kavuşmak için her şeyi yapar ve sonunda firar eder.

Rona Ailesi, Mustafa'nın başlarına bela olmasından çekinir. Peki Mustafa kızı Cemre'ye kavuşabilecek mi?

Dilek Taşı Perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!

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