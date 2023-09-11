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Dizi

Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Dilek Taşı 2. bölümde Mustafa, Cemre'ye kavuşabilecek mi?

Dilek Taşı dizisinin 2. bölümüne ait fragmanlar yayınlandı. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği dizide 1980 darbesinnde yaşanan acılar ekrana yansıtılıyor. Dilek Taşı 2. bölüm fragmanında Mustafa'nın içinde bulunduğu hapishane nakil aracı kaza yapıyor ve Mustafa firar ediyor. Peki Mustafa, Cemre'ye kavuşabilecek mi? İşte Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı

11 Eylül 2023 Pazartesi 12:30 - Güncelleme:
Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Dilek Taşı 2. bölümde Mustafa, Cemre'ye kavuşabilecek mi?
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Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımında Mustafa'nın idam edileceği konuşulmaya başlar. Peki Dilek Taşı 2. bölümde neler yaşanacak? Mustafa kızı Cemre'ye kavuşabilecek mi? İşte Dilek Taşı 2. bölümden 1. ve 2. fragman

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM FRAGMANI | MUSTAFA FİRAR ETTİ!

MUSTAFA İSYAN EDİYOR!

Mustafa hapishanede yaşadıklarına isyan ediyor. Mustafa'ya bir daha kızını göremeyeceğini söylüyorlar.

Rona Ailesi, Cemre'yi Figen'e göstermemeye başlıyorlar. Figen, bir şeylerden şüpheleniyor.

Öte yandan Mustafa'nın içinde bulunduğu hapishane nakil aracı kaza yapıyor ve Mustafa firar ediyor. Peki Mustafa, Cemre'ye kavuşabilecek mi?

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MUSTAFA FİRAR ETTİ!

Figen, tüm iyi niyetiyle Mustafa'yı savunur. Öte yandan Mustafa'nın idam edileceği konuşulmaya başlar. Mustafa, kızına kavuşmak için her şeyi yapar ve sonunda firar eder.

Rona Ailesi, Mustafa'nın başlarına bela olmasından çekinir. Peki Mustafa kızı Cemre'ye kavuşabilecek mi?

Dilek Taşı Perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!

Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimlerdir?

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